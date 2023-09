Sněmovní klub ANO napadne u ÚS vládní penzijní novelu

Praha - Sněmovní klub opozičního ANO se dnes dohodl, že poslanci hnutí napadnou u Ústavního soudu vládní penzijní novelu o zpřísnění podmínek pro předčasné důchody a o zpomalení řádných lednových valorizací. ČTK to po skončení schůze frakce řekla její předsedkyně Alena Schillerová. Podání soudu by mohlo být podle ní zpracováno do konce října.

K napadení zákona u Ústavního soudu se ANO rozhodlo podle Schillerové ze dvou důvodů. Jde o proceduru schvalování předlohy ve Sněmovně a také o porušení principu očekávání v případě zpřísnění pravidel předčasných důchodů.

Schillerová míní, že sněmovní koalice porušila jednací řád, když rozhodla o stanovení pevného času pro závěrečné hlasování o předloze a do debaty se hlásily ještě tři desítky poslanců. "Pak je tam samozřejmě i určitá předvídatelnost, určitý princip očekávání k předčasným důchodům, nemůžete měnit pravidla ze dne na den," uvedla předsedkyně sněmovního klubu ANO.

Předčasný důchod bude podle předlohy možný od října nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka se bude krátit víc než dosud a až do řádného termínu penze se nebude valorizovat zásluhová část důchodu. O rok později vejde v účinnost prodloužení minimální doby hrazení odvodů o pět let na 40 let.

Při pravidelných lednových valorizacích se penze nyní zvyšují o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. V budoucnu by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Započítávat se bude třetina růstu reálných mezd, jako tomu bylo před rokem 2018. Nynější mimořádné valorizace důchodů při vyšším růstu cen nahradí dočasný přídavek.

Vláda původně počítala s tím, že by změny mohly platit už od září. Prezident Petr Pavel na konci srpna sdělil, že má k normě výhrady a rozhodne, zda ji vetuje, nebo podepíše později. Podpis připojil 1. září, účinnost tak bude od příštího měsíce. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli řekl, že by kvůli měsíčnímu odkladu mohlo jít do předčasné penze až o 10.000 lidí víc, jen příští rok by to mohlo stát až čtyři miliardy korun.

ANO podá ke konsolidačnímu balíčku kolem 35 pozměňovacích návrhů Poslanci opozičního hnutí ANO podají k vládnímu konsolidačnímu balíčku kolem 35 pozměňovacích návrhů. Po dnešním jednání sněmovní frakce hnutí to řekla ČTK a ČT předsedkyně klubu Alena Schillerová. Předloha má pomoci zlepšit stav státního rozpočtu a přináší například některé daňové změny. Druhé sněmovní čtení ji čeká hned v úvodu sněmovní schůze, která začne v úterý odpoledne. Schillerová zopakovala, že ANO s daňovým balíčkem z principu nesouhlasí. "Vždycky jsme chtěli daně řádně vybírat, chtěli jsme bojovat s šedou ekonomikou, a pak by nebylo nutné je zvyšovat," uvedla. Z poslaneckých pozměňovacích návrhů mělo podle Schillerové největší podporu zachování současné výše daně z nemovitostí. Poslanci hnutí podle ní budou navrhovat také třeba zařazení kojenecké vody, dětských plen a menstruačních hygienických pomůcek do snížené sazby daně z přidané hodnoty. "Na daň z přidané hodnoty neměla vláda vůbec sahat, absolutně nic z toho nezíská, je to pro státní rozpočet minusová záležitost," míní Schillerová. K dalším navrhovaným úpravám bude podle ní patřit zachování slevy na studenta, školkovného a daňového odpočtu neomezené výše zaměstaneckých benefitů. "Vždyť je to pár drobných," řekla. Debata o konsolidačním balíčku by mohla podle informací ČTK z koaličního tábora zabrat i celý týden. Očekávají se dlouhé opoziční projevy a případně i obstrukce. Opozice se může vrátit ke zdržování sněmovního jednání už v blocích vyhrazených změnám programu řádné schůze. "Budeme určitě navrhovat celou řadu bodů na jednání Sněmovny. Je spousta věcí z oblasti zdravotnictví, sociální, ekonomické a rozpočtové, které chceme navrhnout řešit, ale i různé skandály," podotkla Schillerová. Je pravděpodobné, že jednací dny budou končit později než v obvyklých 19:00. V červencovém úvodním kole trvala debata o konsolidačním balíčku v podstatě tři jednací dny a zabrala poslancům více než 27 hodin čistého času. Projednávaná změna zákonů mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, slučuje na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a mění v sazbách rozložení některých položek. Zavádí také odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců, ruší některé daňové výjimky a zvyšuje daň z nemovitosti. Součástí je i úprava spotřebních daní, daně z hazardu nebo snížení státní podpory stavebního spoření. Koalice se dohodla na jedné souhrnné úpravě původního vládního návrhu, kterou minulý týden podpořil rozpočtový výbor. Její součástí je například zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů s omezením do výše poloviny průměrné mzdy v předcházejícím období, zařazení novin do snížené sazby DPH a ponechání celého výnosu nemovitostní daně obcím výměnou za snížení jejích příjmů z výnosů sdílených daní. Koalice chce také třeba upravit rozdělování peněz ze zdanění hazardu, zavést postupné zvyšování spotřební daně u elektronických cigaret a nikotinových sáčků, a naopak zrychlit růst daně z lihu.