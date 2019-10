Sněmovní a senátní ústavní komise budou jednat o změnách ústavy

Praha - Možnosti změn ústavy dnes budou na společném jednání probírat členové ústavních komisí obou parlamentních komor. Mezi nejdiskutovanější patří poslanecká snaha o vymezení pravidel referenda, zmírnění podmínek pro podání ústavní žaloby a senátorská snaha o prodloužení měsíční lhůty, kterou má horní komora na posouzení zákonů.

Ústavní žalobu na prezidenta nyní navrhuje Senát, pro její podání musí získat souhlas ústavní většiny Sněmovny. S ohledem na rozdílné politické složení obou komor je to obtížně realizovatelné. Návrhy proto počítají s tím, že by ústavní žalobu mohl do budoucna předložit opět jen Senát, nebo obě komory samostatně. Není ale příliš pravděpodobné, že by se poslanci chtěli svých pravomocí vzdát.

Senátoři by prodloužení měsíční lhůty na dvojnásobek chtěli využít u složitějších norem. Už loni to ale odmítli vyměnit za souhlas s pravidly všelidového hlasování. Odmítaví postoj k plebiscitu zdůvodnili především obavami, že jeho výsledek by podobně jako v některých dalších zemích EU mohl být ovlivněn cíleně šířenými nepravdivými zprávami.

Hlavně poslanci vládních uskupení by chtěli zavést také klouzavý mandát kvůli členům dolní komory, kteří by usedli ve vládě. Chtěli by umožnit, aby za takové ministry mohli dočasně do Sněmovny nastoupit náhradníci.