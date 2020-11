Sněmovna zrušila superhrubou mzdu a zavedla stravenkový paušál

Praha - Zdaňování takzvané superhrubé mzdy v tuzemsku po 13 letech zřejmě skončí. Sněmovna při schvalování daňového balíčku přijala návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který toto zdaňování ruší. Místo toho se má od příštího roku zdaňovat pouze hrubá mzda sazbou 15 procent a u lidí se mzdou zhruba nad 140.000 korun měsíčně část příjmů nad tuto hranici sazbou 23 procent. Zrušení ještě není definitivní. Zákon musí posoudit Senát a podepsat prezident. Sněmovna schválila rovněž takzvaný stravenkový paušál jako alternativu k současným stravenkám.

Sněmovna přijala i další část Babišova návrhu, která rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Podle ministerstva financí by bez této změny nebylo zrušení superhrubé mzdy proveditelné. Babiš uvádí dopad na státní rozpočet v objemu asi 52 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na příští rok s tím ale nepočítá. Dopady na veřejné rozpočty vyvolaly kritiku nejen z opozice, ale i z koaliční ČSSD.

O obdobném návrhu vicepremiéra a předsedy koaliční ČSSD Jana Hamáčka se už nehlasovalo. Hamáček navrhoval sazbu 19 procent a 23 procent pro část příjmů zhruba nad 140.000 korun měsíčně. Pro zrušení superhrubé mzdy podle Babišova návrhu hlasovali vedle poslanců hnutí ANO také poslanci ODS, SPD, nezařazení poslanci i poslanec TOP 09 František Vácha.

Proti Babišovu návrhu na zrušení superhrubé mzdy již dříve protestovala Národní rozpočtová rada. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) podporuje Babišův návrh prezident Miloš Zeman, ale pouze na dva roky. Schválený Babišův návrh však není časově ohraničen. Podle ministryně nebylo legislativně možné ho časově omezit.

Sám Babiš v důvodové zprávě uvádí, že navrhované snížení daňového zatížení práce je zamýšleno pouze na dva roky. O definitivním daňovém režimu a výši sazeb se podle něj rozhodne podle aktuálního ekonomického a fiskálního vývoje. Ministryně financí řekla, že návrh nešel z legislativních důvodů napsat jinak.

Podle výpočtu Národní rozpočtové rady bude zrušení superhrubé mzdy podle Babišova návrhu znamenat výpadek celkových daňových příjmů 88 miliard korun. Z toho by o 58,1 miliardy korun přišel státní rozpočet, o 7,8 miliardy rozpočty krajů a o 22,1 miliardy korun příjmy obcí.

Sněmovna také schválila návrh pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Dosud činí 24.840 korun a nově by měla odpovídat průměrné hrubé mzdě za předminulý rok. Poslanec uvádí, že v roce 2021 by činila sleva 34.125 korun.

Sněmovna spolu s tím v daňovém balíčku schválila také zavedení stravenkového paušálu. Přijala i snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o korunu na litr. Naopak nepřijala žádný návrh na zvýšení sazeb daně z hazardu.

Schválila zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků, ale dala přednost rychlejšímu růstu daně, než navrhovala vláda. Předložil ho Zbyněk Stanjura (ODS) a podpořil ho rozpočtový výbor. Státní rozpočet by tak mohl získat v příštím roce navíc asi 2,1 miliardy korun. Ministerstvo financí na dotaz ČTK sdělilo, že nelze předpovědět dopady na cenu pro spotřebitele, protože firmy pravděpodobně sáhnou k výraznější cenové konkurenci.

Schillerová: Změny v balíčku připraví veřejné rozpočty o 130 miliard

Poslanecké pozměňovací návrhy, které v dílčích hlasováních o úpravách vládního daňového balíčku podpořila Sněmovna, budou mít celkový dopad na veřejné rozpočty v objemu 130 miliard korun. Poslancům to před závěrečným hlasováním o balíčku řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Schválený státní rozpočet na příští rok zatím s těmito změnami nepočítá, vláda jej navrhla se schodkem 320 miliard.

Na státní rozpočet podle ministryně dopadne ztráta příjmů v objemu 87 miliard korun, obecní rozpočty přijdou o 31 miliard a kraje o 12 miliard. Například zvýšení daňové slevy na poplatníka na úroveň průměrné hrubé mzdy připraví podle Schillerové stát o 35 miliard korun. Upozornila, že tolik peněz nemůže ušetřit na výdajové straně rozpočtu. Stát si bude muset půjčit peníze a bude své finance konsolidovat delší dobu, uvedla.

Dopady poslaneckých změn v daňovém balíčku, který Sněmovna nakonec většinou 68 hlasů schválila, pak mezi poslanci vyvolaly spory. Na rizika spojená s výpadkem příjmů upozorňoval hlavně bývalý ministr financí a předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "To, co tady pácháte, je zločin," prohlásil. Ohrozí to podle něj stabilitu důchodového nebo zdravotního systému. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řekl, že kvůli dopadům jeho strana balíček nepodpoří.

Pro budoucí vládu to podle ministryně bude znamenat legitimní debatu o změně daňového mixu. Ministryně ale poznamenala, že některá schválená opatření, třeba mimořádné odpisy hmotného majetku, jsou pouze na dva roky.

Poslanci o balíčku debatovali a hlasovali téměř sedm hodin. Nakonec pro něj hlasovali poslanci ANO, ODS, KSČM, SPD a dva nezařazení poslanci Václav Klaus a Tereza Hyťhová.