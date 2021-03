Sněmovna zřejmě zachová 14 volebních krajů, jeden chce jen ANO

Praha - Sněmovna pravděpodobně zachová 14 volebních krajů při volbách do horní komory. Jejich nahrazení jedním volebním obvodem prosazuje v podstatě jen vládní hnutí ANO. Opoziční SPD od toho v zájmu dohody ustoupila, oznámil dnes předseda poslanců tohoto hnutí Radim Fiala. Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky nemá smysl se jedním volebním obvodem zabývat kvůli odmítavému postoji Senátu, bez jehož souhlasu nelze změnu volebních pravidel přijmout.

ANO podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka pokládá jeden volební obvod za nejspravedlivější, ale přiznal, že je v tom vládní hnutí osamoceno. S jedním obvodem počítá jedna ze dvou variant vládní volební novely, kterou by ANO chtělo projednat souběžně s dnes rozjednanou konkurenční předlohou KDU-ČSL. Pro výslednou úpravu volebních pravidel chce použít vládní předlohu, jejíž projednávání má Sněmovna zahájit příští úterý.

Parlament musí ve volebním zákoně nahradit především způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty, neboť předchozí model zrušil Ústavní soud jako nespravedlivý. KSČM by podle svého předsedy Vojtěcha Filipa chtěla obnovení volebního modelu, který platil do konce 90. let, aby mohly obsazení poslaneckých mandátů více ovlivnit kandidující strany.

Piráti podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala podporují shodu na tom, že by mandáty měly být stranám, které se dostanou do Sněmovny, přiděleny znovu podle jejich zisku na celorepublikové úrovni. Mandáty by podle Pikala měly být mezi kraje rozděleny podle počtu voličů, kteří v nich k volbám přijdou.

Parlament bude muset po zásahu Ústavního soudu rozhodnout také o tom, zda zvýší pětiprocentní vstupní limit pro volební koalice. Dvoučlenné koalice by podle návrhů musely získat podobně jako v minulosti sedm procent hlasů, tříčlenné devět procent hlasů. SPD ale požaduje, aby se tato hranice zvýšila na devět a 13 procent.