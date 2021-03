Sněmovna zřejmě přijme volební novelu bez sporné pasáže o mandátech

Praha - Sněmovna zřejmě přijme volební novelu bez sporné pasáže, podle níž by po volbách mohla o obsazení části poslaneckých křesel nepřímo rozhodovat stranická vedení tím, že určí kraje, kterým připadnou zbývající mandáty. Ústavně-právní výbor dnes doporučil plénu schválení úpravy předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO), podle níž by se tyto mandáty přidělovaly automaticky. Přijetí dalších poslaneckých pozměňovacích návrhů výbor nepodpořil. O stanoviscích výboru ČTK informoval jeho předseda Marek Benda (ODS).

Podobu volební novely bude Sněmovna schvalovat na mimořádné schůzi hned po Velikonocích. Vondráček ji dnes svolal na středu 7. dubna, začne v 10:00.

Zákon, který je nutný kvůli nedávnému verdiktu Ústavního soudu, by měl zachovat 14 volebních krajů. Jednotlivé volební strany by pro vstup do Sněmovny musely získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nově osm procent hlasů a vícečetné koalice 11 procent hlasů.

Český statistický úřad by podle novely rozhodl po volbách na základě počtu odevzdaných hlasů o tom, kolik v každém kraji připadne poslanců. Mandáty by se pak v každém kraji přidělovaly v prvním skrutiniu volebním stranám s použitím Imperialiho kvóty, která zvýhodňuje úspěšnější strany. Součet hlasů pro úspěšné strany by se tak vydělil počtem krajských mandátů, zvýšeným o dva, a strany by obdržely poslance podle svého výsledku v kraji.

Mandáty, které by se takto nepovedlo rozdělit, by byly přiděleny ve druhém skrutiniu. Dělo by se tak podle doporučené úpravy podle zisku stran a přednostních hlasů pro kandidáty. Pořadí volebních krajů by se určovalo podle nejvyšších zbytků dělení v prvním skrutiniu, v případě rovnosti by rozhodoval los.

Ústavní soud zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů jako nespravedlivý pro malé strany a zvýhodňující velké. Zrušil i dosavadní kvora pro koalice deset, 15 a 20 procent.