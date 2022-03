Sněmovna znovu zaměstnala aféra kolem Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice

Praha - Sněmovnu dnes znovu zaměstnala aféra kolem postupu europoslance a advokáta Stanislava Polčáka (STAN) v kauze Vrbětice. Předseda Starostů a nezávislých a ministr vnitra Vít Rakušan odmítl obvinění lídra SPD Tomia Okamury, který STAN označil za politicko-podnikatelský projekt. Rakušan ale mluvil v souvislosti s aférou o "hrubé politické chybě" a připomněl, že Polčák rezignoval na funkci místopředsedy STAN. Debata na plénu trvala skoro hodinu.

Polčák žádal jako advokát odměnu za právní pomoc, kterou poskytl obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Po zveřejnění případu se odměny vzdal. Rakušan souhlasí s tím, že pokud Polčák zastupoval jako advokát obce, neměl zároveň prosazovat přijetí odškodňovacího zákona. "Pohled na situaci, kdy vystupoval ve dvou rolích, může být veřejností vnímán jako střet zájmů," uvedl Rakušan.

Vyvození politické odpovědnosti pokládá za správné. Rakušan poznamenal, že lituje chyb, které STAN dělá. "Pověst hnutí tím nevylepšujeme," posteskl si. Zdůraznil však, že to není tak, že se STAN chová v politice obecně nečestně.

"Jednání pana Polčáka nečestné bylo," řekla místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Okamura poukazoval na to, že Polčák kvůli odškodňovací předloze obcházel poslance, ale dopředu neřekl, že "obchoduje se zákony".

"Nelíbí se mi chování páté kolony Ruské federace," prohlásila místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN). Zjevně mířila právě na hnutí SPD. Polčák se podle ní zastal obcí postižených výbuchem muničních skladů, za nimiž stáli podle podezření ruští agenti.

Odměnu za pomoc se získáním odškodného obcím za následky výbuchů má dostat podle Deníku N i starosta Vlachovic-Vrbětic Zdeněk Hověžák (STAN), a to skoro 1,2 milionu korun. Hověžák to ve středu ve vyjádření pro ČTK odmítl. Rakušan řekl, Hověžákovi žádná odměna stanovena nebyla, muselo by ji schválit zastupitelstvo zvláštním usnesením. Vzhledem k zákonnému omezení výše odměny by šlo podle ministra o protiprávní akt. Pokud o více než milionové odměně kdokoli jen uvažoval, nemá v hnutí STAN co dělat, zdůraznil předseda hnutí.

Opozičním hnutím SPD a ANO se stejně jako v úterý a ve středu ani dnes nepodařilo prosadit řádnou debatu o aféře na plénu. Pětice koaličních klubů navrhované zařazení nových bodů do programu schůze vetovala. Poslanci SPD a ANO chtějí k záležitosti vyvolat mimořádnou schůzi.