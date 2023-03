Sněmovna zahájila čtvrtý den jednání o penzích, opoziční obstrukce trvají

Praha - Sněmovna dnes v 09:00 formálně zahájila čtvrtý jednací den schůze ke spornému vládnímu návrhu na snížení červnové valorizace důchodů, kterému opozice i dnes brání obstrukcemi. Připravila ke sporné vládní novele na 400 vlastních úprav. Počet přihlášených do debaty se od noci snížil na 34 z původních 64. Ráno přednostního řečnického práva využili k asi půlhodinovým vystoupením představitelé ANO.

Schůze dolní parlamentní komory začala v úterý v 10:00. Nyní tak trvá již 71 hodin včetně přestávek. Samotné jednání trvá zhruba 54 hodin. "Možná nás čeká i hezký víkend společný," uvedla k možné délce dalšího jednání předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček poukázal na hrozbu zrušení vládní novely Ústavním soudem, na který se chce opozice v případě přijetí návrhu obrátit, a na nutnost důchody doplatit penzistům zpětně. Havlíček připomenul růst cen potravin. "Tento týden jsme udělali jedno velké téma, a to je lečo. Vy jste udělali z leča luxusní jídlo," vytkl koalici Havlíček. Připustil, že jde o nadsázku a že na vysokých cenách zeleniny a vajec se podílí neúroda v Africe a ptačí chřipka. Koalice se ale podle Havlíčka zachovala arogantně. "Vzkázali jste důchodcům, že pouze idiot si chce vařit lečo v zimě," řekl.

Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) vytkla vládní koalici, že omezila práva opozice vyjádřit se k jednomu z nejdůležitějších zákonů, které letos Sněmovna projednává a který má státu ušetřit 20 miliard korun. Vláda podle ní naplňuje státní pokladnu z peněz seniorů. "My se nebavíme o jednotkách lidí, kterých se to dotkne. My se bavíme o milionech lidí,“ zdůrazňovala.

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo.