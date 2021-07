Sněmovna zachová dětské skupiny, na jesle je nezmění

Praha - Sněmovna zachová dětské skupiny. Na jesle se nezmění a budou nadále i pro starší děti. Vyplývá to z poslanecké úpravy sporné vládní novely o přeměně dětských skupin na jesle, jak ji v dnešním druhém čtení podala skupina zákonodárců vládních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů, KDU-ČSL a STAN. O podobě předlohy bude moci dolní komora hlasovat v závěrečném kole příští týden.

Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Novela o přeměně dětských skupin na jesle souvisí s blížícím se koncem financování z unijních peněz. Část opozice mínila, že by vládní předloha vedla k likvidaci dětských skupin. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) naopak mluvila o průlomu v zajištění péče o malé děti. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15.000 místy.

K předloze se původně sešly tři desítky poslaneckých úprav. Sněmovna nakonec rozhodla o opakování druhého čtení. Dnes v něm poslanci podali jen dva pozměňovací návrhy.

Celková úprava předpokládá, že zařízení se budou muset jmenovat dětská skupina. Navštěvovat je budou moci děti od půl roku do zahájení školní docházky. Zákon zakotví financování dětských skupin v návaznosti na normativ pro soukromé mateřské školy. Maláčová uvedla, že na děti do tří let by stát nyní dával 9600 korun měsíčně a na starší děti 5600 korun měsíčně. Návrh předpokládá pravidelnou valorizaci částek. Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše 4000 korun měsíčně. Na starší dítě by hranice platby určena nebyla.

Předloha by zavedla odbornou způsobilost pečujících, a to zdravotnickou pro nejmenší děti a pedagogickou pro starší děti, a například i požadavky na požární ochranu prostor. Pirátka Olga Richterová v samostatném pozměňovacím návrhu žádá, aby podmínkou přijetí dítěte nebylo pravidelné očkování proti virové hepatitidě B.