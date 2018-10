Praha - Vláda má v případě prodeje ostravské huti ArcelorMittal Ostrava hájit u Evropské komise s maximálním nasazením české zájmy s přihlédnutím k zájmům zaměstnancům firmy tak, aby huť koupil takový zájemce, který zajistí její udržitelný rozvoj i udržitelný rozvoj celého regionu. Vláda má také požadovat po zájemci o koupi předložení konkrétního plánu a závazků investic do této huti. K tomu dnes kabinet vyzvala Sněmovna, když se zabývala situací kolem prodeje firmy.

Vlastník ostravské huti, skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala, ji prodává, protože chce koupit největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii. Podle podmínek Evropské komise se musí některých podniků zbavit, aby neměl příliš velký podíl na evropském trhu. Kupcem má být britská firma Liberty House. Firemní odbory však poslaly do Bruselu komisi své námitky, protože se obávají toho, že prodej firmu trvale a nezvratně poškodí.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) poslancům řekla, že vláda může naléhat na EK a také to každodenně činí. Stejně tak každý den komunikuje s komisí, jestli nenastala nějaká změna. Konkrétní podmínky, které EK pro transakci stanovila, vláda podle ní od komise neobdržela. Řekla také, že Evropská komise nenařídila prodej hutě, ale nařídila skupině redukci jejích kapacit. Prodej je tak podle ní šance, že se nadále bude v ostravské huti vyrábět. Vláda podle ní chce udělat vše pro to, aby se podařilo udržet zaměstnanost a sociální smír.

Obavu z poškození ostravské hutě vyjádřil dnes i poslanec KSČM Leo Luzar, na jehož popud se Sněmovna situací zabývala. "Opravdu se spoléháme na to, že skupina ArcelorMittal vybere toho nejlepšího kupce? Svého budoucího konkurenta na trhu? A spoléháme se na Evropskou komisi, že ví o veškerých problémech a podezřeních, které můžeme mít spojené s tímto nákupem?" ptal se u řečnického pultu. Obavy odborářů jsou podle něj logické.

Zaměstnanci se od představitele Liberty Steel Jona Boltona dozvěděli, že chce společnost provozovat na stávajícím zařízení jako nízkonákladového dodavatele komodit bez nároku na investice. "Když to přeložím do lidské řeči, dojit, dojit, dojit, až kráva chcípne," řekl Luzar. Dosavadní vlastník podle něj dělá vše pro to, aby na transakci vydělal, a je mu jedno, jak bude fungovat huť, které se musí zbavit.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) poukázal mimo jiné na to, že ještě 36 měsíců pod novým vlastníkem by měla být huť závislá na obchodní síti ArcelorMittal, a bude tak vystavena nepřímému řízení ze strany a v područí svého bývalého vlastníka. Lubomír Volný (SPD) je přesvědčen, že nynější vlastník huť prodá někomu, kdo ji ve finále zlikviduje.

Další poslanec z Moravskoslezského kraje, Zbyněk Stanjura (ODS), zastává názor, že vláda má tlačit na EK a že je nutná spolupráce s vládami dalších zemí, v nichž ArcelorMittal prodává své další hutě. Na úrovni premiérů je podle něj možné transakci zablokovat.

Skupina ArcelorMittal kromě ostravských hutí Liberty House prodá i své ocelářské podniky ArcelorMittal Galati v Rumunsku, ArcelorMittal Skopje v Makedonii a ArcelorMittal Piombino v Itálii. Uvedené podniky jsou součástí kompenzace, ArcelorMittal je musí prodat kvůli zachování hospodářské soutěže.