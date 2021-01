Praha - Sněmovna stvrdila zákon o prověřování zahraničních investic, který má státu pomoci lépe chránit klíčové české firmy před nežádoucím převzetím ze strany rizikových zahraničních investorů. Poslanci dnes přitom odmítli pozměňovací návrh Senátu, který mimo jiné navrhoval, aby se prověřování vztahovalo i na dodávky jaderných zařízení od firem ze zemí mimo NATO a EU. Návrh souvisel s výstavbou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Schválený zákon ve sněmovní verzi nyní dostane k podpisu prezident.

Úpravy v Senátu předložil loni v prosinci pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. Zahraniční investor ze zemí mimo EU a NATO by podle něj měl předložit a doložit informace o svých skutečných majitelích. Musel by požádat o prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Prověření by se vztahovalo i na české firmy, které by koupili zahraniční investoři ze třetích zemí v uplynulých pěti letech. Prověření by se vztahovalo i na subdodavatele.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) senátní návrh odmítl. Podle něj by poškodil zájemce o zahraniční investice, kteří by nemohli splnit požadovanou povinnost.

Zákon o prověřování zahraničních investic vychází z nařízení Evropského parlamentu a přijímají jej i jiné země EU. Zákon má dát státu nástroje v obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost nebo vnitřní pořádek země.

Zahraniční investoři podle vlády můžou představovat i jiná než ekonomická rizika. Týká se to investic do odvětví, která jsou z hlediska bezpečnosti strategická, a umožní třetím subjektům získat kontrolu nebo aspoň dostatečný vliv na klíčové prvky těchto odvětví, případně přístup ke klíčovým a citlivým informacím.

Zákon má umožnit kontrolovat přímé zahraniční investice reálně prováděné subjekty ze zemí mimo Evropskou unii. V případě, že bude prověřovaná investice vyhodnocena jako riziková, bude stát moci její podobu ovlivnit nastavením podmínek, za kterých může být učiněna, popřípadě tuto investici zakázat nebo zpětně zrušit. Úřadem, který bude mít prověřování na starosti, bude ministerstvo průmyslu.

Investice do nejcitlivějších odvětví, jako je zbrojní průmysl, kritická infrastruktura nebo vývoj a výroba nejcitlivějšího zboží dvojího užití, budou muset investoři předem nahlásit a získat povolení. Všechny ostatní investice mohou být uskutečněny bez povolení, stát je však rovněž bude moci prověřit, a to až pět let zpětně.