Sněmovna stvrdila novou pravomoc ČNB stanovovat podmínky pro hypotéky

Praha - Česká národní banka bude mít ze zákona pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud mohla dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Rozšíří se také možnosti ČNB při obchodování na finančních trzích. Novelu zákona o ČNB, která tyto a další změny zavádí, dnes stvrdila Sněmovna. Odmítla návrhy Senátu, který chtěl do zákona mimo jiné vložit mírnější podmínky pro banky při poskytování hypoték. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podpořila sněmovní verzi zákona. Guvernér ČNB Jiří Rusnok řekl, že senátní návrh ke kvalitě předlohy nepřispívá.

Novela přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení, které banky a další poskytovatelé úvěrů budou muset dodržovat. Pokud to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun. Tyto limity mají působit jako prevence systémového rizika. Guvernér Rusnok již dříve poukazoval na to, že úvěry na bydlení tvoří víc než polovinu poskytnutých úvěrů.

Předloha ale bankám umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat. Banka je ale musí zdůvodnit. Senát chtěl tento limit zvýšit až na 7,5 procenta. Výjimka se má týkat hlavně žadatelů, u nichž je návratnost z pohledu banky dostatečně spolehlivě zajištěná. Ministryně Schillerová varovala, že by to vedlo ke snížení účinnosti regulace.

ČNB doposud ve svých doporučeních operovala s ukazateli sledujícími výši hypotéky k hodnotě zástavy (ukazatel LTV), výši příjmů žadatele k celkovému zadlužení (ukazatel DTI) a výši splátky (ukazatel DSTI). Tato doporučení však nejsou právně závazná. Díky novele bude centrální banka moci stanovit horní hranici u jednoho ukazatele, u kombinace dvou ukazatelů, anebo u všech tří ukazatelů, a to závazně, s možností efektivního vymáhání dodržování, informovalo dnes ministerstvo financí.

Senát chtěl také vypustit z předlohy ustanovení, které dává ČNB možnost založit k podpoře plnění svých úkolů právnickou osobu nebo v ní nabýt účast. Vláda uvádí, že tato navrhovaná změna neznamená změnu právního stavu. Dosud se tato možnost opírala jen o obecně definované oprávnění k investiční činnosti, která má zabezpečit úkoly centrální banky. Podle vlády je vhodné toto pravidlo přímo vložit to zákona.

Projednávaná novela rozšiřuje možnosti obchodování ČNB na finančních trzích. Bude moci obchodovat s více protistranami a s větším množstvím finančních nástrojů. Řada opozičních poslanců toto ale označovala za rizikové a vyslovovala obavy, že by takto centrální banka mohla financovat provoz státu, což ministryně Schillerová i ČNB odmítaly.Tuto možnost Sněmovna vložila do zákona ve stavu legislativní nouze už loni, ale omezila ji časově jen do konce letošního roku. Nyní má platit natrvalo.

Vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev bude moci jít třeba o pojišťovny, penzijní společnosti a další institucionální investory. Ministerstvo financí i ČNB si od toho slibují možnost pružnějšího zásahu na finančním trhu v případě výkyvů.

Sněmovna stvrdila zahrádkářský zákon, odmítla návrhy Senátu zákon zúžit

Tuzemští zahrádkáři se po mnoha letech téměř jistě dočkají svého zákona, který například zakotví veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnost. Sněmovna dnes opakovaně schválila zahrádkářský zákon, který jí vrátil Senát s pozměňovacím návrhem. Senátoři z něj chtěli vypustit některá ustanovení, například pasáž o kulturních hodnotách zahrádkářské činnosti nebo ustanovení podrobně upravující pachtovní smlouvu na pozemky pro zahrádkářské spolky. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

Zákon má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Zákon definuje například zahrádkářské osady nebo podmínky pachtu pozemků. Upravuje možnost Státního pozemkového úřadu nebo obcí přenechat pozemky k zahrádkářské činnosti. V účinnosti má vstoupit prvním dnem šestého měsíce po vyhlášení ve sbírce. To by mohlo odpovídat letošnímu listopadu či prosinci.

Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik nazval senátní verzi vykastrovaným torzem, bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) bezcenným cárem papíru. Také zpravodaj Adam Kalous (ANO) podpořil původní sněmovní verzi. Důležitost zákona zdůvodnil tím, že již řadu let po něm volají zahrádkáři a petici na jeho podporu podepsalo víc než 24.000 lidí. Zákon podle něj dává zahrádkářským spolkům nejen jasná pravidla, ale i ochranu. Podle senátora Zdeňka Nytry (ODS) je ale důležité položit si otázku, jak mohli zahrádkáři působit doteď. Poukazoval například na to, že asi desetina procent zahrádkářů působí v zahrádkářských koloniích, zatímco většina z nich má zahrádky okolo domů a chalup a těch se zákon netýká.

Ivan Adamec (ODS) řekl, že pro něj je zahrádkářský zákon plevelem v právním řádu. Varoval před tím, že v důsledku zákona může být nakonec zahrádek k pronájmu nedostatek a zákon se může obrátit proti samotným zahrádkářům. Senátoři podle něj nechtěli být krutí k zahrádkářům, a proto zákon nezamítli. "Je vidět, že zákon jako takový v nás, zákonodárcích, vyvolal skutečně zajímavé emoce,“ konstatoval Staněk. Uvedl, že zákon vznikl "odspodu“, od občanů a zahrádkářů, kteří cítí potřebu jisté ochrany i uznání zahrádkářské činnosti.

Předchozí tři pokusy prosadit takovýto zákon nebyly úspěšné. S nynějším návrhem uspěla skupina tří desítek poslanců z klubů ANO, ČSSD, KSČM, SPD, STAN a KDU-ČSL. Argumentují mimo jiné tím, že obdobný zákon existuje ve všech okolních zemích. Na přijetí zákona naléhal loni také premiér Andrej Babiš (ANO), když řekl, že poslanci by měli spíše schválit zahrádkářský zákon, a nikoli stále řešit epidemii covidu-19. Schválení zákona by podle něj bylo krokem k soběstačnosti Česka v pěstování ovoce a zeleniny.

Zahrádkářskou činností se bude rozumět veřejně prospěšná činnost, zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny, květin, užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo úprava. Vykonávat ji bude zahrádkářský spolek, který bude veřejně prospěšným spolkem, a to podle přijatého zákona. Nebude muset jít jenom o Český zahrádkářský svaz, ale podle předkladatelů se to bude moci vztahovat i na různé komunitní zahrady.

Zahrádkářskému spolku bude možné propachtovat pozemek pro zahrádkářskou činnost pouze na dobu určitou, a to nejméně na dva roky. Pokud bude propachtovatelem stát nebo obec, bude nejkratší možná doba pachtu deset let. Senát se pokoušel toto ustanovení vypustit. Senát chtěl také vypustit jiné ustanovení, které uvádí, že obce a Státní pozemkový úřad budou muset zohledňovat při při sjednávání pachtovného nebo nájemného veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti.

Zákon také stanoví, že ministerstvo zemědělství v rámci své působnosti podporuje zahrádkářskou činnost a zastupuje zájmy zahrádkářských spolků při projednávání dotčené problematiky v České republice a Evropské unii.

Přísedící budou spolurozhodovat u soudů ve stejném rozsahu jako nyní

Přísedící budou spolurozhodovat u soudů ve stejném rozsahu jako nyní. Sněmovna dnes schválila senátní úpravu širší novely o soudech a soudcích, v níž vláda původně navrhovala zúžení působnosti takzvaných soudců z lidu. Předlohu ve verzi horní komory podpořilo 125 ze 161 přítomných poslanců, proti jich bylo 22. Nyní ji dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Přísedící, tedy takzvaní soudci z lidu, měli podle sněmovní verze i nadále spolurozhodovat v trestních věcech jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let. Výjimkou měly být majetkové a hospodářské činy, o nichž měl nově rozhodovat samotný soudce. Sněmovna už dřív zamítla úplné zrušení přísedících v civilních sporech, což dlouhodobě prosazuje opoziční TOP 09.

Senát upravil také postavení uchazečů o funkci soudce, kteří by nebyli před účinností novely jmenováni. Předloha mění systém výběru soudců a soudních funkcionářů, má být jednotný a průhlednější. Současný systém přípravy a výběru soudců je u krajských soudů různý.

Součástí novely jsou i jedny pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpis také stanoví, že předsedové okresních, krajských a vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu.

Zavedení terapeutických programů pro rizkové řidiče čeká odklad

Terapeutické programy pro rizikové řidiče mají být zavedeny od července 2023 místo ledna příštího roku. Rozšíří se také okruh obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Rozhodla o tom dnes Sněmovna, když hlasy 159 ze 160 přítomných poslanců přistoupila na senátní upravy širších změn trestního řádu a trestního zákoníku. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Novela se týká zejména alternativních trestů. Zavádí ale také trestnost komerčního šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí. Zakotví rovněž stálou zbraňovou amnestii.

Odklad zavedení terapeutických programů pro rizikové řidiče Senát navrhoval kvůli domu, aby ministerstvo dopravy získalo čas k vypracování svého návrhu jejich podoby. Postavení zranitelné oběti by měly mít také oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zranitelné oběti mají právo na citlivější vyšetřování případu, například u jejich výslechů není pachatel, mohou mít také bezplatně zmocněnce.

Vládní předloha se týká zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Týká se postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby.

Sněmovna při dřívějším schvalování v novele vedle dalších změn zpřísnila trest za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Ředitelé věznic získají zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívání vězeňské výpočetní techniky pro vzdělávání.