Sněmovna se zatím nedistancovala od Filipových slov k legiím

Praha - Sněmovna se zatím nedistancovala od výroků svého místopředsedy a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa o československých legionářích, jak to požaduje STAN. Debatu dnes poslanci nedokončili. Filip v diskusi opětovně jakékoli pochybení odmítl. Podle něj mohly být jeho výroky zkresleny.

Filip v nedávném rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, označil je za "zločinné". Pražské komunální politiky nařkl z neofašismu. Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady, aby svolily k budování pomníků československým legionářům, kteří padli v boji s bolševiky.

"Žádný výrok, který by poškodil dobré jméno československých legií, jsem neřekl. Řekl jsem, že v České republice existují lidé, kteří mají různý názor na československé legie," hájil se Filip. "Jsem přesvědčen o tom, že můj rozhovor pro ten časopis Krasnaja Zvezda odráží jenom názorovou hladinu občanů České republiky a nejen členů KSČM, protože nejen členové KSČM nás volí," uvedl. Prohlásil, že vždy hájil české národní zájmy. "Jediné, co neučiním, je, že bych si nechal zavřít ústa a začal se bát říkat, co si myslím," dodal.

Sněmovna by se podle návrhu STAN měla od Filipových výroků distancovat, s čímž podle předsedy Starostů Víta Rakušana souhlasil také předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Podle STAN by poslanci měli také Filipa vyzvat k tomu, aby jako ústavní činitel reprezentoval Českou republiku a její oficiální směr zahraniční politiky.

Sněmovna by usnesením měla podle STAN také deklarovat, že si váží boje československých legionářů během první světové války, kteří se svou odvahou a odhodláním zásadně přičinili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa. Předseda komunistů doporučil, aby Sněmovna přijala pouze usnesení, že československé legie se kromě podílu na vzniku Československa také podílely na výrazném zkrácení první světové války a na snížení počtu obětí.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté i kvůli zřízení památníku v pražských Řeporyjích věnovanému protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Tři pražští politici nedávno dostali policejní ochranu.