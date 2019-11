Sněmovna se postavila proti plánům na splavnění Berounky

Praha - Dolní tok Berounky o délce čtyř desítek kilometrů zřejmě nebude možné splavnit. Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole poslaneckou novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která kvůli dopadům na životní prostředí vyřazuje úsek řeky ze seznamu významných vodních cest využitelných k dopravě. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Změna se týká Berounky od 37. říčního kilometru do přístavu v Praze-Radotíně. Zatímco ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se k novele postavil neutrálně, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ji podpořil. "Projekt (splavnění Berounky) už je dávno mrtvý," uvedl Brabec, podle něhož možná ještě žije "v hlavách nějakých úředníků a zpracovatelů projektových dokumentací".

Vláda jako celek v souvislosti s novelou sedmi desítek poslanců v čele s Janou Krutákovou (STAN) upozornila na to, že samotné zařazení říčního úseku do seznamu využitelných vodních cest nezakládá povinnost vybudovat zde plavební stupně. Automatické ohrožení životního prostředí tedy podle materiálů kabinetu nepředstavuje. Pokud by se stupně v budoucnu měly stavět, záměr by se podle podkladů z hlediska vlivů na životní prostředí posuzoval.

Předkladatelé uvádějí, že důsledkem zařazení dolního toku Berounky do seznamu dopravně významných využitelných vodních cest je i povinnost příslušných úřadů prosazovat její splavnění. To by podle nich ale znamenalo i významné stavební zásahy včetně vybagrování dna. Projekt splavnění Berounky je podle nich překonaný a je i v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především principem udržitelného rozvoje.

Se splavněním části Berounky nesouhlasí obce a pražské městské části v okolí jejího dolního toku. Úpravy řeky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady povodní a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto. Například starosta Černošic u Prahy Filip Kořínek (Věci černošické) pokládá rozhodnutí Sněmovny za úspěch, podle něj se zabrání betonování a ničení přírodní krásy řeky i utrácení veřejných peněz za další studie. "Berounka je zachráněna v dnešní podobě i do budoucna," napsal Kořínek na facebooku.

Stejný návrh prosadila Krutáková už dříve do novely, která měla umožnit vodákům plavbu s alkoholem v krvi. Sněmovna ale nakonec předlohu potom, co ji s úpravami mířícími na alkohol u cyklistů vrátil Senát, neschválila.