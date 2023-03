Sněmovna se po přestávce vrátila k debatě o valorizaci důchodů

Praha - Sněmovna se ve čtvrtek ve 22:35 po dvouhodinové přestávce na poradu klubu ANO vrátila k debatě o vládním návrhu na nižší červnový růst důchodů. Přestávce předcházelo rozhodnutí vládní většiny neumožnit obecnou rozpravu k návrhu zákona. Debata se tak posunula rovnou do rozpravy podrobné, v níž můžou poslanci předkládat své pozměňovací návrhy. Opozici tento krok rozhořčil a klub ANO si poté vyžádal přestávku na poradu. Sněmovna navíc předtím rozhodla, že novelu zákona projedná zkráceně. Znamená to, že se nekoná první čtení a finální třetí kolo se uskuteční hned po druhém čtení.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že upuštění od obecné rozpravy je do jisté míry nestandardní postup. Jde ale podle něj o reakci na vyjádření opozice v tom smyslu, že pravým cílem rozpravy není diskutovat a sdělit návrhy, ale někoho zlomit. "A to už je za hranicí toho, jak má Parlament fungovat," řekl.

"Vy jste zařízli obecnou rozpravu," vytkl vládní většině bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a obvinil ji, že zavádí totalitní praktiky. "Každý zákon by měl projít nějakou demokratickou diskusí," argumentoval. Koalice podle něho obešla Parlament. "My tady máme novou totalitu," prohlásil předseda ANO Andrej Babiš.

Opozice kritizuje samotný návrh zákona, jenž počítá s nižším než plánovaným růstem důchodů od června, které se musí zvyšovat kvůli vysoké inflaci. Podle opozičních stran jde o retroaktivní zákon. Opozici se nelíbí ani způsob projednávání ve stavu legislativní nouze, tedy ve zkráceném projednávání, které umožňuje v krajním případě schválit zákon i během jednoho dne. V případě přijetí novely chtějí opoziční politici zákon napadnout u Ústavního soudu.

Máme novou totalitu, prohlásil ve Sněmovně Babiš kvůli postupu koalice

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek pozdě večer ve Sněmovně v souvislosti s postupem koalice při schvalování sporného omezení červnové valorizace důchodů prohlásil, že v Česku je nová totalita. Následně začal číst projevy, které poslanci hnutí nemohli přednést kvůli neumožnění běžné debaty k novele. Babiš patří k řečníkům s přednostním právem vystoupení, a omezení se na něj nevztahuje.

"My tady máme novou totalitu," prohlásil Babiš, který byl před takzvanou sametovou revolucí členem tehdejší totalitní komunistické strany, pracoval v zahraničním obchodu a pobýval v Maroku a nyní se na Slovensku soudí kvůli své evidenci jako spolupracovníka komunistické Státní bezpečnosti (StB). Lídr ANO a bývalý premiér uvedl, že koalice zastupuje 43 procent voličů a v dolní komoře opozici "totálně válcuje". "Zítra (v pátek) nás zaříznete, byste měli hezký víkend," prorokoval Babiš, kdy chce mít koalice ve Sněmovně spornou novelu navzdory rozsáhlým obstrukcím schválenou.

Babiš soudí, že Senát, v němž mají vládní strany značnou většinu hlasů, ve středu 8. března předlohu také schválí, neboť to podle něho "dostane příkazem". Za "poslední naději" pokládá nastupujícího prezidenta Petra Pavla, který se má ke snížení letošní mimořádné valorizace penzí vyjádřit potom, co ve čtvrtek 9. března složí slib a ujme se funkce. "A tam se uvidí, jestli je to totální totalita, jestli prezident bude součástí nové totality," řekl předseda ANO, který s Pavlem podporovaným vládními stranami prohrál ve finále prezidentské volby.

Zástupci ANO chtějí podle Babiše požádat Pavla o schůzku. "Abychom mu vysvětlili, co se tady dělo a jak je to se státním rozpočtem," dodal.

Průměrný měsíční důchod vzroste podle novely od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Jurečka odmítl, že by vláda podala změnu penzí až teď kvůli volbě prezidenta

Ministr Jurečka se ve čtvrtek odpoledne ohradil ve Sněmovně vůči opozičním výtkám, že vláda mohla předložit úpravu ke snížení růstu důchodů dřív a že čekala až na dobu po volbě prezidenta. Zopakoval, že mimořádná červnová valorizace penzí podle nynějších pravidel by znamenala v příštích deseti letech rozpočtový výdaj dohromady skoro 600 miliard korun a tento dopad by už nebylo možné žádným způsobem omezit. Trvalý zákonem daný výdaj by ohrožoval udržitelnost důchodového systému v budoucnu, řekl ministr.

Souvislost mezi dobou předložení novely o snížení červnového růstu penzí a lednovými prezidentskými volbami Jurečka odmítl slovy, že o potřebě změny valorizace mluví už řadu měsíců. "Na podzim i v lednu jsem jasně deklaroval, že musíme upravit dlouhodobě valorizační mechanismus, protože není dlouhodobě udržitelný," poznamenal. V prezidentském finále se utkal předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš s vítězným generálem ve výslužbě Petrem Pavlem podporovaným koalicí. Poslanci ANO v dosavadní sněmovní debatě několikrát poukazovali na to, že dřívější předložení nynější novely by mohlo výsledek volby ovlivnit.

Jurečka také řekl, že vláda mimořádnou valorizaci důchodů letos očekávala, ale s dopady na rozpočet pro tento rok do 20 miliard korun. Že by měly být mnohem vyšší, přes 35 miliard korun, podle něho způsobil až skokový nárost inflace mezi prosincem a lednem. Díky jednorázovému snížení červnové valorizace stát letos ušetří zhruba 20 miliard korun. Snížení výdajů v dalších deseti letech ministr odhadl na 316,4 miliardy korun.

Jurečka nesouhlasil ani s opozičními tvrzeními o zpětné účinnosti novely a o tom, že porušuje legitimní očekávání penzistů. Znovu zdůraznil, že nárok se odvíjí až od příslušného nařízení vlády, které musí vydat v tomto případě do 22. března. Ministr pak hájil s využitím pasáží jednoho z nálezů Ústavního soudu také koaliční postup proti opozičním obstrukcím ve Sněmovně. Spočívá ve zkrácení řečnické doby a ve stanovení pevného času hlasování.

Poslankyně ANO Berenika Peštová v reakci na ministrovo vystoupení uvedla, že podle rozhodnutí Ústavního soudu je vláda povinna se připravit na naplňování platných zákonů v rámci státního rozpočtu. Její kolegyně z hnutí Margita Balaštíková řekla, že 400.000 důchodců je pod hranicí příjmové chudoby. "Většina lidí si nepřijde pro sociální dávky, které tak rádi rozhazujete," uvedla poslankyně ANO, které bylo kritizováno za štědrou sociální politiku a dotace při koronavirové krizi. Jaroslav Foldyna (SPD) ironicky poznamenal, že se kabinetu Petra Fialy (ODS) podařilo "snížit" inflaci z konce Babišovy vlády z pěti procent na nynějších 15 procent.

Dnešní sněmovní debatu provázely i spory ohledně poměru průměrného důchodu vůči průměrné mzdě a ohledně důchodové reformy. Martin Kukla (ANO) koalici nabádal, aby přestala "páchat politickou sebevraždu".