Sněmovna se distancovala od výroků předsedy KSČM o legionářích

Praha - Sněmovna se distancovala od nedávných výroků svého místopředsedy a šéfa KSČM Vojtěcha Filipa o československých legionářích. Podle poslanců nejsou postojem Sněmovny. Shodli se na tom dnes na návrh STAN všechny frakce s výjimkou komunistů. Filip již dříve jakékoli pochybení odmítl.

Sněmovna také na podnět Romana Kubíčka (ANO) vyzvala Filipa, aby jako ústavní činitel důstojně reprezentoval Českou republiku a tradice její státnosti. Filip je prvním místopředsedou Sněmovny. Její předseda Radek Vondráček (ANO) již dříve v rozhovoru se serverem Aktuálně.cz nevyloučil, že by mohl být sesazen z této funkce, pokud by se situace opakovala. "Obrazně řečeno je v jakési podmínce," uvedl Vondráček.

ODS dnes neúspěšně požadovala, aby Sněmovna vyzvala Filipa k omluvě. Občanští demokraté uspěli naopak s výzvou, aby se Ruská federace v souladu se vzájemnou smlouvou lépe starala o hroby legionářů. Dolní komora rovněž deklarovala, že legionáři se zásadním způsobem zasloužili o vznik samostatného svobodného a demokratického Československa, což podpořili i komunisté.

"Jsem rád, že se naplnil vůbec smysl toho bodu, to je ocenění československých legií při vzniku československého státu. Na druhou stranu mě mrzí, že pan (Vít) Rakušan (STAN) nezahrnul do usnesení to, co jsem požadoval, že činnost československých legií také přispěla k rychlejšímu ukončení první světové války tím, že zadržovala německá vojska na ruském území. Pokud jde o distanc (od jeho výroků), to je každého právo. Myslím si, že to usnesení je takové, že respektujeme právo na svobodné vyjádření," řekl odpoledne novinářům předseda KSČM.

Filip v polovině května v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady, aby svolily k budování pomníků československým legionářům, kteří padli v boji s bolševiky. Současně kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, označil je za "zločinné". Pražské politiky nařkl z neofašismu.

Předseda komunistů zprvu své výroky hájil, později ale naznačoval, že nebyli ruskými novináři interpretovány zcela věrně. Ve středu ve Sněmovně uvedl, že jeho rozhovor "odráží jenom názorovou hladinu občanů České republiky".

Filip tak podle historika a poslance ODS Pavla Žáčka jinými slovy potvrdil své urážky vůči legionářům, podle něho jsou projevem zastydlého třídního boje. Poslanec podobně jako dříve vicepremiér a předseda ČSSD Jiří Hamáček uvedl, že Filipovy výroky by mohli být snahou získat si neostalinisty v KSČM před nadcházející volbou šéfa komunistů.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté i kvůli památníku v pražských Řeporyjích věnovanému protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Tři pražští politici nedávno dostali policejní ochranu.