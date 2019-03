Praha - Sněmovna by se měla zabývat podezřeními kolem ovlivňování soutěže na výběr dálničního mýtného ve čtvrtek. Dolní komora o tom rozhodla dnes při jednání o změnách programu nynější schůze. V případu figuruje první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Zařazení bodu o mýtném vyvolalo rozsáhlou debatu. Faltýnek nejprve navrhl na čtvrtek zcela nový bod, v jehož rámci by se debatovalo o výběru mýtného od jeho zavedení v roce 2006. Faltýnkovu snahu vetovaly kluby ODS a KDU-ČSL. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura označil Faltýnkův návrh za úhybný manévr, upozorňoval na to, že Sněmovna by neprojednala výroční zprávy České televize.

ODS a Piráti potom neuspěli v hlasování s návrhy, aby se Sněmovna záležitostí zabývala už dnes v rámci bodu, který je na programech sněmovních schůzí už tři čtvrtě roku. Faltýnek v této souvislosti nařkl občanské demokraty z toho, že dnes nechtějí projednat mimo jiné návrh KSČM na takzvané zdanění církevních restitucí, který zamítl Senát.

Sněmovna se nakonec nakonec shodla na návrh KDU-ČSL na tom, že dosud neprojednaný bod nazvaný informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém probere ve čtvrtek.

Policie kvůli ovlivňování zakázek ve čtvrtek zasahovala na několika místech, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a u Faltýnka v bytě. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že policie podezírá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal.