Sněmovna schválila převod dozoru nad restauracemi na SZPI

Praha - Dozor nad stravovacími provozy v takzvaném otevřeném typu stravování, tedy hlavně restauracemi, kavárnami nebo třeba cukrárnami, přejde z hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Schválila to Sněmovna v novele zákona o potravinách, která zavádí tresty za prodeje potravin dvojí kvality. Pozměňovací návrh vznesl ve Sněmovně poslanec ČSSD Jan Birke. Převod dozorových pravomocí z hygieny na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci odmítl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Střetl se při tom s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD), který Blatného argumenty odmítl.

Podle Birkeho umožní změna mimo jiné, aby krajské hygienické stanice uvolnily desítky pracovníků z dozoru nad restauracemi na řešení epidemiologické situace. Navíc se tak podle něj dokončí přesun dozoru nad tímto typem provozů veřejného stravování pod ministerstvo zemědělství. Hygienici by měli dohled nad stravovacími službami například v nemocnicích nebo sociálních zařízeních.

Blatný řekl mimo jiné, že krajské hygienické stanice se zabývají posuzováním rizik přímo při přípravě pokrmů. Upozorňoval na to, že epidemie z jídla jsou spojovány s poskytováním stravovacím služeb, a nikoli s výrobou potravin. Pozměňovací návrh by podle Blatného znamenal nižší ochranu veřejného zdraví před nákazami z jídla, kde je zdrojem nákazy člověk, a ne potravina. Ztížilo by to navíc přijímání protiepidemických opatření.