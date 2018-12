Praha - Jízdné ve vlacích, autobusech nebo přívozech a lanovkách by mělo nově spadat do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo nynějších 15 procent. Počítá s tím novela zákona o DPH z pera poslanců STAN, kterou schválila Sněmovna. Ve třetím čtení odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. ČSSD předloží Sněmovně návrh na bezplatné stravování ve školkách a na 1. stupni základních škol.

Vláda již dříve s návrhem vyslovila nesouhlas, sněmovní rozpočtový výbor ho naopak doporučil schválit. Pro schválení novely zákona nakonec hlasovalo 94 poslanců, zapotřebí jich bylo 92. Podpořili ji poslanci ODS, Pirátů, SPD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Přeřazení jízdenek do nižší sazby by mělo podle předkladatelů nechat ve veřejné dopravě víc peněz. Nynější sazba DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely v ČR osmá nejvyšší v Evropě. Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů mohl jízdenky zlevnit, případně přinést dopravcům víc peněz na rozvoj veřejné dopravy. V rozpravě však často zaznívalo, že jízdenky kvůli nižší DPH nezlevní.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla, že návrh by veřejné rozpočty připravil o 930 milionů korun. Podle Svazu měst a obcí ČR by tak obce a města přišly o 219 milionů korun, které dostávají v rámci rozpočtového určení daní z vybrané DPH.

Jak ale dnes řekla ČTK poslankyně a hejtmanka Karlovarského kraje Vildumetzová, schválený návrh zákona v sobě zahrnuje snížení DPH u lanovek a podobných druhů dopravy, se kterými odhady nepočítaly. "Skutečný dopad do veřejných rozpočtů tak bude vyšší, asi 1,2 miliardy korun," řekla ČTK.

Návrh vyvolal spory mezi zastánci a odpůrci návrhu. Mračková Vildumetzová uvedla, že stanovisko Svazu měst a obcí je negativní, protože obce by v důsledku snížení DPH přišly o část peněz z této daně, kterou dostávají v rámci rozpočtového určení daní. Také Asociace krajů podle ní tento návrh nepodporuje. Jízdenky zůstanou stejně drahé, peníze zůstanou dopravcům a lze se jen bavit o tom, kam se promítnou, argumentovala karlovarská hejtmanka.

Bývalý jihomoravský hejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) naproti tomu řekl, že na změně zákona do budoucna vydělají všechny kraje i malé obce. Návrh hájil také Mikuláš Ferjenčík (Piráti) s tím, že změna nemusí zajistit pokles cen v dopravě, ale přinejmenším pomůže nechat ceny na současné úrovni. Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že chce ulevit obecním a krajským rozpočtům, které dopravcům hradí jejich prokazatelné ztráty.

Od 1. září začaly fungovat ve vlacích a autobusech slevy pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let. Na jaře je schválila vláda. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát od příštího roku zhruba na 5,83 miliardy korun ročně.

ČSSD navrhla bezplatné stravování ve školkách a na 1. stupni ZŠ

Sociální demokraté předloží Sněmovně návrh, aby děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol měly od září 2020 obědy zdarma. Změna má podle nich umožnit dětem ze znevýhodněných podmínek účastnit se všech školních aktivit. Pro veřejné rozpočty bude novinka znamenat výdaj 5,4 miliardy korun na jeden školní rok. Novinářům to řekla bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Dosud doplácejí na obědy ve školních zařízeních rodiče předškoláků 35 korun na den, děti školáků 25 korun. Pokud bude změna školského zákona schválena v předloženém znění a začne platit od září 2020, v daném roce bude stát 1,8 miliardy korun navíc.

Valachová uvedla, že ČSSD u předlohy očekává podporu ze strany koaličního partnera - hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní dal najevo, že návrh podpoří. Předkladatelé argumentují mimo jiné seznamem zemí, kde mají školáci bezplatné stravování. K Finsku, Skotsku či Anglii se tento týden přidalo Slovensko.

Podle poslankyně Aleny Gajdůškové (ČSSD) jsou děti, jejichž rodiče nemají na doplacení dotovaných obědů, obírány o jistou formu dávky, protože nedosáhnou na částku, kterou zřizovatelé škol už nyní obědy dotují. Průzkum přitom podle ní ukázal, že účast na společném stravování zlepšuje zdravotní stav dětí, jejich sociální začlenění do kolektivu i školní prospěch.

Nyní pomáhá dětem od tří do 15 let z chudších rodin docházet do školních jídelen program ministerstva sociálních věcí dotovaný z evropských fondů. Ministerstvo ho vyhlašuje vždy jen na jeden rok, v tomto školním roce je do něj zapojeno devět krajů. V Česku se díky němu v tomto školním roce pravidelně stravuje ve 480 školách zhruba 6000 dětí. Například Praha je do programu bezplatných obědů pro školáky a předškoláky zapojena od roku 2016. Letos se ho účastní 78 škol, ve kterých dostává jídlo zdarma zhruba 350 dětí. V mateřských a základních školách se v Praze vzdělává dohromady kolem 140.000 dětí.

Projekt začal v Česku před dvěma lety, kdy se ve zhruba 80 školách Libereckého a Jihomoravského kraje bezplatně stravovalo přibližně 520 dětí. Další rok se připojily Kraj Vysočina a Praha, o rok později se přidaly Královéhradecký, Karlovarský, Zlínský, Moravskoslezský a naposledy Plzeňský kraj.