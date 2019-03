Praha - Vodáci by mohli plout po některých úsecích řek a vod s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty. Pouze pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu, která nepodléhají evidenci, má platit zákonem stanovený limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Vztahovat se to bude na méně významné vodní toky, na významných tocích bude i nadále platit nulová tolerance. Počítá s tím poslanecká novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou dnes schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát.

Poslanci se v závěrečném hlasování přiklonili k návrhu Milana Ferance (ANO), který dovoluje vůdcům plavidel hladinu půl promile alkoholu v krvi a u ostatních členů posádek hladinu alkoholu neřeší. Feranec svůj návrh připravil ve spolupráci s ministerstvem dopravy.

Obdobné pozměňovací návrhy, které počítaly s 0,8 promile, respektive jedním promile, předložili další poslanci v čele s Pirátem Lukášem Bartoněm. Sněmovna se k nim však nepřiklonila. "Nejedná se o generální pardon pro opilce," řekl o návrzích zpravodaj a poslanec ODS Vojtěch Munzar.

Tolerance alkoholu, jak ji schválila Sněmovna, bude platit jen na některých vodách. Týká se to jen takzvaných nesledovaných vodních cest nebo účelových vodních cest, a nikoli dopravně významných vodních cest.

Poslaneckou novelu iniciovali Piráti a podepsali ji poslanci i z dalších klubů. V původně předložené podobě měla zrušit pokuty vodákům za plavbu pod vlivem alkoholu.

Poslanci také při schvalování zákona na návrh Jany Krutákové (STAN) vypustili ze seznamu využitelných vodních cest dolní tok Berounky od 37. kilometru do přístavu Radotín. Podle poslankyně to zabrání projektu splavnění Berounky v tomto úseku. Ze zpracovaného generelu, který vypracovalo ministerstvo dopravy, podle ní vyplývá, že jde o mohutný investiční záměr, který by zahrnoval vybagrování dna od Berouna po Radotín, dva nové jezy, deset plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování plavebního kanálu v úseku Lipence - Dolní Černošice. Krutáková poukazuje na to, že se záměrem nesouhlasí hlavní město Praha, dotčené městské části ani dotčené obce ve Středočeském kraji.

Hospodářský výbor její návrh nepodpořil. Přesto pro něj hlasovalo 127 poslanců. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) již dříve řekl, že jeho úřad s vynětím Berounky nesouhlasí. Podotýkal, že samo zařazení řeky do seznamu neznamená povinnost uskutečnit dané stavební práce.

Lodě v Česku zřejmě budou muset mít zařízení ke sledování pohybu

Lodě na vnitrozemských plavbách s výjimkou malých plavidel budou zřejmě na některých úsecích povinně vybaveny zařízením pro sledování pohybu. Povinnost dnes v novele o vnitrozemské plavbě schválila Sněmovna, která do výjimek doplnila i převozní lodě. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Zařízením budou muset být podle vládního návrhu vybavena plavidla s vlastním strojním pohonem. Výjimku kabinet navrhoval pro rekreační lodě, plovoucí stroje a malá plavidla s trupem delším než sedm metrů, které provozuje správce vodní cesty, plavební úřad nebo složka integrovaného záchranného systému.

Ministerstvo dopravy si od zavedení nové povinnosti slibuje zejména zvýšení bezpečnosti na řekách. Opatření by mělo pomoci také v ochraně životního prostředí a ke zvýšení efektivity plavebního provozu. Povinnost by měla platit jen na vybraných vodních cestách. První z nich je na Labi od jezu Přelouč po hranici s Německem, druhá na Vltavě od Slapské přehrady po soutok s Labem u Mělníka.

Údaje o plavbě se budou přenášet do systému Říční informační služby, který by měl evidovat veškeré potřebné informace o všech plavidlech a jejich cestách. Systém bude součástí celoevropského programu, jehož cílem je spravovat informace o vnitrozemské vodní dopravě v Evropské unii.

Správcem systému v Česku je Státní plavební správa. Monitorovací zařízení nyní využívají provozovatelé lodí dobrovolně. Mají je například policejní plavidla. Podle ministerstva dopravy by náklady na pořízení jednoho zařízení neměly přesáhnout 150.000 korun.

Soudní znalci se zřejmě budou muset řídit přísnějšími pravidly

Soudní znalci se zřejmě budou muset od roku 2021 řídit podle nových přísnějších pravidel, která by měla zkvalitnit jejich práci. Schválila to dnes Sněmovna. Ve vládní předloze mimo jiné zachovala až půlmilionovou sankci za pochybení znalců. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Sněmovna odmítla požadavek vlády na pravidelný zpětný přezkum znaleckých posudků ministerstvem spravedlnosti. Původní návrh vyžadoval povinně hodnotit nejméně tři náhodně vybrané posudky znalce každých pět let. Poslanci rozhodli o tom, že znalecké kanceláře budou muset mít nejméně dva znalce pro každou zapsanou specializaci, znalecké ústavy znalce jednoho. Původní návrh to od ústavů nevyžadoval.

Poslanci na návrh bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (za ANO) rozhodli také o tom, že výše smluvních odměn znalců nebude uváděna v evidenci znaleckých posudků. Zrušili také povinnost ministerstva tyto odměny přezkoumávat. Znalci by mohli mít vyšší odměny, předpokládá se hodinová sazba 500 až 700 korun místo současných 100 až 350 korun. Na návrh Jakuba Michálka (Piráti) poslanci zpřísnili požadavky na znalecké posudky - měly by obsahovat jednoznačné odpovědi, které neumožňují dvojí výklad.

Sněmovna v zákoně snížila horní hranici sankce pouze za nejméně závažné přestupky, a to ze 100.000 korun na 75.000 korun. Vládou navrhovanou až půlmilionovou pokutu za nejzávažnější provinění zachovala. Přimlouval se za to ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) s poukazem na stamilionové obraty znaleckých kanceláří. Platný zákon je umožňuje potrestat za pochybení sankcí ve výši maximálně 400.000 korun.

Předloha předpokládá, že jmenování nových znalců už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku. Za obecnou část zkoušky zájemce zaplatí 3000 korun, za zvláštní část dalších 5000 korun. V zákoně jsou jednoznačně stanovené podmínky ohledně vzdělání uchazeče o znaleckou činnost a jeho praxe. Zatímco kabinet vyžadoval nejméně desetiletou praxi v oboru, Sněmovna délku praxe snížila na polovinu.

Podle Kněžínka by znalecké posudky do budoucna měly být zpracovány elektronicky. Znalci nově budou muset mít zřízenou datovou schránku, ministr si od toho slibuje efektivnější a levnější komunikaci ze strany orgánů veřejné moci. Na tiskové konferenci také vyjádřil přesvědčení, že přísnější podmínky neodradí nikoho, kdo chce práci vykonávat poctivě.

Znalcům chtěla vláda nově uložit povinné pojištění za škodu, kterou by případně mohl jejich posudek způsobit. Sněmovna povinné pojištění omezila na znalecké kanceláře.

V doprovodné novele souvisejících zákonů poslanci mimo jiné zachovali model, podle něhož soudem nařízené pitvy provádějí dva patologové, nikoli jen jeden. Zrušili také změnu občanského soudního řádu, čímž zachovali právo účastníka civilního řízení předložit oponentní znalecký posudek, který by nemohl být soudem přijat "pouze jako listinný důkaz", uvedla Válková.

Současný zákon o znalcích pochází z roku 1967, a je proto podle vlády značně zastaralý. Platná norma například neodráží to, že se po změně režimu staly hlavními zadavateli posudků soukromé subjekty, nikoli stát.

Soudní tlumočníci se zřejmě budou řídit samostatným zákonem

Soudní tlumočníci a překladatelé se zřejmě budou řídit samostatným zákonem, který upraví jejich činnost. Vládní předlohu dnes schválila s úpravami Sněmovna. Zákon, který nyní zamíří k posouzení senátorům, stanoví jasné a přísnější podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění a umožní vyšší odměny za odvedenou práci. Účinný by měl být od roku 2021.

Největší boj se v dolní komoře strhl o úpravu, jež by dala překladatelům právo odmítnout úřadům překlad odborných textů z oborů, kterým nerozumí. Zatímco ústavně právní výbor ji podpořil, ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) se postavil z obav ze zneužívání proti. Překladatelé by podle něho mohli práci pro úřady odmítat a věnovat se komerční činnosti, která je finančně zajímavější. "Může nastat situace, že nedokážeme sehnat tlumočníka," uvedl.

Naopak zastánci pozměňovacího návrhu varovali před nekvalitními překlady textů, kterým překladatel nebude rozumět. "Přijde mi to jako z doby komunismu. Nemůžeme nikoho nutit," řekl předseda frakce Pirátů Jakub Michálek. Sněmovna nakonec potvrdila Kněžínkovo stanovisko a úpravu neschválila.

Zkrátí se však z deseti na tři roky doba, po kterou překladatelé musejí překlady uchovávat. Tlumočníci také budou mít po čtyřech hodinách práce nárok na hodinovou přestávku, pro nepřetržitou službu si budou muset úřady najmout tlumočníky dva.

Podobně jako v případě návrhu zákona o znalcích poslanci schválili nižší horní hranici postihu za nejméně závažné prohřešky. Klesne z navrhovaných 100.000 korun na 75.000 korun. Celá agenda tlumočníků a předkladatelů bude pod ministerstvem spravedlnosti, nikoli na krajských soudech.

Současnou úpravu tlumočnické činnosti obsahuje zákon, který se věnuje hlavně znalcům. Návrh nového zákona rozlišuje tlumočnickou a překladatelskou činnost, tedy ústní a písemný převod jazyka. Předloha také zavede právní nárok na zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, pokud uchazeč splní předem stanovené podmínky. Nebude tak již záležet na vůli předsedů krajských soudů, kteří nyní žadatele nejmenují například tehdy, když se domnívají, že pro daný jazyk je již tlumočníků dostatek.

Návrh dále stanoví požadavky na dosažené jazykové vzdělání a praxi. Dosavadní tlumočníci, kteří je nesplňují, budou mít pětiletou lhůtu na to, aby si vzdělání či praxi doplnili. Každý tlumočník a překladatel navíc bude muset složit vstupní zkoušku zaměřenou na právní aspekty této činnosti, poplatek za ni bude 3000 korun.

Překlady si objednávají úřady i soukromé osoby. Velmi často se překládají plné moci, rodné, úmrtní a oddací listy, vysvědčení, kupní smlouvy a výpisy z obchodního rejstříku. Tlumočníky často využívá třeba odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, soudy, policie, notáři a advokáti.