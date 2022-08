Sněmovna rozhodne po Zemanově vetu o snížení zdravotních plateb státu

Praha - Sněmovna projedná v pátek opětovně vládní novelu o snížení zdravotních plateb státu za děti, studenty, důchodce nebo nezaměstnané na zbytek roku. Předlohu vetoval prezident Miloš Zeman. Nižší úhrady podle něj mohou ohrozit zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Vládní představitelé takové důsledky opakovaně odmítli. Jednání dolní komory o předloze, která má také zavést automatickou valorizaci úhrad státu za jeho pojištěnce, se v souvislosti s odporem opozice patrně protáhne. Poslance čeká také debata o řešení energetické krize nebo zdražování. Mimořádnou schůzi k těmto tématům vyvolali poslanci opozičního hnutí ANO s podporou SPD.

Snížením úhrad do veřejného zdravotního pojištění chce stát ušetřit v letošním rozpočtu 14 miliard korun. Od ledna platí za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely platby klesnou na 1487 korun. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni.

Už předchozí schvalování předlohy provázely mnohahodinové obstrukce ANO a SPD, jejichž představitelé argumentují obdobně jako Zeman. Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že poslanci hnutí se budou snažit zabránit přijetí předlohy "ze všech sil" a jsou připraveni i na noční jednání. Dlouhé jednání pléna očekává také předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová. "Tohle je věc, za kterou jako opozice hájící zájmy lidí musíme bojovat ze všech sil," uvedla.

Zástupci koalice včetně ministrů zdravotnictví a financí předpokládají, že Sněmovna Zemanův postoj přehlasuje. Potřeba je k tomu nejméně 101 poslaneckých hlasů, koalice jich má v plném složení 108. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) opakovaně zdůrazňoval, že systém veřejného zdravotního pojištění byl v pololetí ve zhruba šestimiliardovém přebytku.

Valorizační mechanismus zaváděný od roku 2024 bude podle předlohy stejný jako u důchodů. Státní platby do zdravotnictví tedy porostou o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. Systém je nastaven tak, že meziroční pokles plateb nebude možný. Valorizace bude vycházet z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou bude stát podle novely odvádět příští rok.

Poslanecká debata k energiím a růstu cen má začít čtvrt hodiny po skončení schůze k novele o zdravotních platbách. V návrhu programu mimořádné schůze není žádný zákon. Poslanci by měli obecně diskutovat o "strategii vlády pro řešení energetické krize, zdražování a hrozby rostoucí nezaměstnanosti". Opozice tvrdí, že kabinet žádný plán nemá.

Vláda Petra Fialy (ODS) se v zimě a na jaře stavěla proti návrhům plošné pomoci, jak s nimi přicházeli opoziční představitelé. Mimo jiné zvýšila příspěvky na bydlení a rozšířila okruh příjemců, kteří na ně dosáhnou. Nyní kabinet chystá takzvaný úsporný tarif na energie. Chce také odpustit poplatky za obnovitelné zdroje, které v účtech za elektřinu platí každý.

Schůze se nakonec ale nemusí vůbec uskutečnit, pokud Sněmovna návrh programu koaliční většinou zamítne. Vládní tábor takovým způsobem postupoval dosud při všech opozičních pokusech o mimořádné schůze, a to i k cenám energií. Navzdory tomu se ale ještě před hlasováním o návrhu programu otevře prostor pro debatu, v níž ale mohou vystoupit jen řečníci s přednostním právem.