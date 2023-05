Sněmovna rozhodne o razantnějším zvýšení horní hranice poplatku za odpad

Praha - Sněmovna rozhodne příští týden o razantnějším zvýšení horní hranice poplatku, který mohou obce vybírat od obyvatel za komunální odpad. Poslanci budou schvalovat také zrušení desítky tisíc zastaralých a nadbytečných právních předpisů a návrh nového zákona o veřejných dražbách, jehož cílem je sjednocení a zjednodušení pravidel pro jejich konání s ohledem převažující elektronickou formu. Řádná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne.

Poslanci se příští týden vypořádají s dvojicí novel, které jim vrátil s úpravami Senát. V novele o veřejných zakázkách chtějí senátoři zvýšit o polovinu horní limity pro zakázky malého rozsahu. Úpravou předlohy o ochraně veřejného zdraví navrhl Senát rozšíření věkového rozpětí pro hrazené dobrovolné očkování dívek a chlapců proti lidskému papilomaviru a proti meningokokům a změny ve vydávání povolení pro překročení hlukových a vibračních limitů například u dálnic a železnic.

Zvýšení horní hranice poplatku za komunální odpad by se mohl dostat pozměňovacím návrhem skupiny koaličních poslanců do vládní novely, jež upravuje zejména postup vyměřování místních poplatků. Lázeňská města by podle ní také mohla vybírat pobytový poplatek i v případě lázeňské péče, která je plně hrazená ze zdravotního pojištění včetně platby za ubytování.

Autoři pozměňovacího návrhu poukazují na inflaci, růst cen energií nebo plateb za skládkování. Horní limit u ročního poplatku by vzrostl o 600 korun na 1800 korun. V případě, že jej obce stanovují podle objemu, by mohly nově účtovat až 1,8 koruny za litr místo jedné koruny. Poplatek určený podle hmotnosti by mohl činit nejvýše deset korun za kilogram místo nynějších šesti korun. Zvýšení horní hranice sazby by neznamenalo automaticky růst poplatku. Částky stanoví ve vyhláškách obecní zastupitelstva.

Zrušení vyhaslých právní předpisů i nový zákon o veřejných dražbách Sněmovna zřejmě schválí bez sporů mezi koalicí a opozicí. V případě veřejných dražeb poslanci patrně odloží účinnost zákona o rok na leden 2025 a zvýší vyvolávací cenu movitých věcí nabízených dražbou ve zjednodušeném režimu. V závěrečném kole je ve Sněmovně i drážní novela, která pravděpodobně nově umožní konzervaci železničních tratí, což by byl stav mezi jejich provozováním a úplným zrušením. Konzervace má vlastníkům drah ušetřit peníze. Zatím není jasné, zda se poslanci dostanou příští týden k hlasování o senátního návrhu na zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců s vízem pro dlouhodobý pobyt v Česku, na němž dosud nepanovala shoda ani v koalici.

Poslanci se mají zabývat také předlohami v úvodním kole. Jde například o začlenění rejstříku trestů pod ministerstvo spravedlnosti, zavedení čtyřleté lhůty pro vydání povolení pro nejvýznamnější dopravní stavby a o možnost, aby si Správa státních hmotných rezerv nově mohla část svých zásob u obchodníků rezervovat, nikoli je nakoupit do vlastnictví státu. Sněmovna příští týden naopak nebude projednávat vládní návrh volební reformy a senátní předlohu o zavedení možnosti korespondenčního hlasování pro Čechy v cizině. Jsou sice v programu schůze, budí ale odpor opozice.