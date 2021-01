Sněmovna rozhodne o předjíždění cyklistů v bezpečné vzdálenosti

Praha - Předjíždění cyklistů v bezpečné vzdálenosti nebo zákaz jízdy kamionů po místních silnicích by podle poslaneckých úprav mohla přinést novela, která původně měla strážníkům umožnit postih nedovolené jízdy ve vyhrazených jízdních pruzích. Sněmovna dnes předlohu poslala do závěrečného kola schvalování, které by se mohlo uskutečnit v únoru.

O uzákonění bezpečné vzdálenosti pro předjíždění cyklistů by chtěl novelu doplnit její autor Petr Dolínek z ČSSD. Navrhl, aby tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by podle Dolínka stačila metrová vzdálenost. Poslanec zdůvodnil návrh bezohledností některých řidičů vůči cyklistům.

Lidovec Marian Jurečka by chtěl novelou umožnit krajským úřadům zákaz jízdy kamionů nad 12 tun po silnicích 2. a 3. tříd, proti čemuž již dříve protestovali dopravci. Podobný návrh se někteří poslanci pokoušeli prosadit už před rokem v rámci jiné novely, která měla zakázat kamionům předjíždění v denních hodinách na dálnicích. Jurečka by chtěl také zakázat řidičům kamionů možnost odmítnout převážení jejich vozidel nebo usnadnit menším obcím měření rychlosti a vybírání pokut.

Poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (za KDU-ČSL) požadoval možnost odebrání dvou bodů řidičům, kteří by neoprávněně parkovali na místech pro zdravotně postižené. V rámci svých návrhů doporučoval spojovat ve správním řízení nejvýše pět dopravních přestupků.

Dolínkovou novelou se Sněmovna zabývala už před rokem a její schvalování odložila kvůli spornému pozměňovacímu návrhu, který má upravit odtahy nepojízdných automobilů z dálnic. Podle kritiků by vedl k monopolizaci odtahů firmami, které mají smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Rozšíření pravomocí strážníků o možnost postihovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích navrhl Dolínek kvůli tomu, že nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení.

Vyhrazené jízdní pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozidel policie, zdravotnických záchranářů, hasičů a dalších složek záchranného systému, případně také taxislužby. Jsou vesměs v místech, kde častěji vznikají kolony. Dolínek si od novely slibuje, že vyhrazené pruhy nebude využívat tolik ostatních řidičů jako nyní.