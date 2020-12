Sněmovna rozhodne o daních a nouzovém stavu - video

Praha - Sněmovna dnes bude rozhodovat o podobě vládního daňového balíčku, který kromě jiného přináší zrušení superhrubé mzdy a stravenkový paušál. Sněmovna bude rozhodovat o tom, zda dá přednost svojí, nebo senátní podobě balíčku. Sněmovní verze počítá například s vyšší daňovou slevou, ale má vyšší dopady do veřejných financí. Poslanci se budou zabývat v pořadí již čtvrtou žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru.

Daňový balíček v senátní verzi zachovává zrušení superhrubé mzdy a dvě sazby daně z příjmu fyzických osob 15 procent a 23 procent. Zvýšená sazba by platila pro část příjmů zhruba nad 140.000 korun měsíčně.

Základní daňová sleva na poplatníka by se zvýšila méně, než jak ji obsahuje sněmovní znění. Růst má ve dvou letech pokaždé o 3000 korun. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Vláda chce dnes také předstoupit před Sněmovnu, aby získala souhlas poslanců s prodloužením nouzového stavu o dalších 30 dní, tedy do 22. ledna. Zatím platí do 23. prosince. Na stav nouze se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Lze také nasadit například vojáky na pomoc mimo jiné ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Pokud by Sněmovna nesouhlasila, vláda by nemohla většinu opatření nařídit.