Sněmovna reprezentantů potrestala republikánku kvůli konspiracím

Washington - Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek odvolala ze dvou svých výborů republikánskou kongresmanku Marjorie Taylorovou Greeneovou. Podle agentury AP jde o bezprecedentní postih, který si zástupkyně státu Georgia podle většinových demokratů zasloužila za násilnou rétoriku z minulých let a za šíření konspiračních teorií včetně prvků hnutí QAnon. Vyloučení z výborů podpořilo také 11 republikánských kongresmanů.

Výsledek v zásadě zbavuje Greeneovou jejího vlivu v Kongresu, jelikož výbory jsou klíčové při prosazování legislativních návrhů a vykonávání dohledu nad vládou, píše deník The New York Times (NYT). Demokratická většina komory hlasování vyvolala poté, co republikáni dali najevo, že z chování Greeneové nevyvodí hmatatelné důsledky.

Své výroky o politickém násilí či o QAnon se nově zvolená kongresmanka před hlasováním snažila prezentovat jako "slova minulosti". QAnon je poměrně nový a spletitý hodnotový systém založený na příběhu o globálním spiknutí elit, které uctívají Satana a zneužívají děti. Greeneová se za šíření těchto výmyslů neomluvila, stejně tak se neomluvila za vyjádření podpory popravám demokratických politiků. Při vystoupení na půdě sněmovny nicméně uvedla, že některých výroků z minulých let lituje.

Ve větší z obou komor amerického Kongresu se nakonec pro její potrestání vyslovilo 230 zákonodárců, tedy téměř všichni demokraté a 11 republikánů. Proti bylo 199 členů Republikánské strany. Na vyloučení Greeneové z výboru pro školství a rozpočtového výboru stačila prostá většina.

Šéfka sněmovny Nancy Pelosiová republikánku z Georgie ve čtvrtek označila za "extrémní konspirátorku" a řekla, že kdyby kterýkoli z demokratů "ohrožoval bezpečí jiných členů", straničtí kolegové by zakročili. "Jako Američané se musíme držet vyšších standardů a plně odsoudit takovéto výroky," uvedla zase republikánka Nicole Malliotakisová na adresu své stranické kolegyně.

Greeneová je v Kongresu teprve měsíc a řadí se ke křídlu Republikánské strany oddanému bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi. AP ji označuje také za mistryni v provokování demokratů, zviditelňování se a vybírání peněz na kampaň.

Na její náklonnost k hnutí QAnon média upozorňovala už během její loňské kandidatury do sněmovny, kdy také vyšly najevo její protimuslimské a antisemitské postoje. Na konci ledna se Greeneová znovu dostala do titulků zpravodajství například kvůli příspěvku z listopadu 2018, v němž spekulovala, že ničivý lesní požár v Kalifornii způsobil jakýsi paprsek přenášející energii Slunce na Zem. Na začátku roku 2019 zase "olajkovala" facebookový komentář o "kulce do hlavy" pro Pelosiovou. Násilná rétorika pokračovala i během loňské kampaně, kdy uvedla, že jedinou cestou, jak si vydobýt ztracené svobody, je získat je "za cenu krve".

"Bylo mi dovoleno věřit věcem, které nebyly pravda... A toho rozhodně lituji," řekla ve čtvrtek. Jako problematické přitom hodnotila výhradně vyjádření z roku 2018. AP její projev označila za směsici couvání a ukazování prstem.

Greeneová mimo jiné v rozporu se svými dřívějšími vyjádřeními na sociálních sítích uvedla, že nepochybuje o tom, že teroristické útoky z 11. září 2001 se skutečně odehrály a že nevěří zvěstem o tom, že zprávy o několika případech střelby v amerických školách jsou vymyšlené. Myšlenkám QAnon už prý nevěří, v pondělí přitom na twitteru psala o "antitrumpovských pedofilech", což je jeden z hlavních prvků mytologie dané komunity.

Po večerním hlasování kongresmanka na twitteru poděkovala "skutečným republikánům", kteří se za ni postavili. Na dnešek ohlásila tiskovou konferenci.