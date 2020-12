Sněmovna reprezentantů hlasovala pro dekriminalizaci marihuany

Washington - Sněmovna reprezentantů Kongresu USA, ve které mají většinu demokraté, se vyslovila pro dekriminalizaci marihuany na federální úrovni. Pro vyškrtnutí marihuany ze zákona o omamných látkách v pátek hlasovalo 228 zákonodárců, proti bylo 164 členů sněmovny, převážně z řad republikánů, uvedly tiskové agentury. Současně upozornily, že návrh nejspíše neprojde v Senátu, ve kterém mají většinu republikáni.

Je to poprvé, co jedna z komor Kongresu USA hlasovala pro legalizaci konopí, napsal server The Hill. Hlasovalo se sice vesměs podle stranické příslušnosti, nicméně šest demokratů bylo proti návrhu a pět republikánů hlasovalo pro.

Hlasování ve Sněmovně reprezentantů představuje signál, uvedla agentura DPA a připomněla, že v září mluvčí tehdejšího kandidáta a nyní zvoleného prezidenta Joea Bidena uvedl, že demokraté jsou pro dekriminalizaci marihuany a za automatické vymazání deliktů za držení této drogy z trestného rejstříku. Legalizaci podporuje také nově zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová. Biden a Harrisová se ujmou funkcí 20. ledna složením přísahy ve Washingtonu.

"Příliš dlouho jsme s marihuanou zacházeli spíše jako s problémem trestního soudnictví než jako s otázkou osobní volby a veřejného zdraví," prohlásil předseda právního výboru sněmovny, demokrat Jerrold Nadler, který návrh předkládal. Podle něj představuje hlas zdravého rozumu a jeho přijetí by vedlo ke změnám v životech milionů Američanů. "Ať už jsou názory na užívání marihuany pro rekreační nebo léčebné účely jakékoli, politika zatýkání, stíhání a věznění na federální úrovni se ukázala jako nerozumná a nespravedlivá," prohlásil. Podle jeho afroamerické kolegyně z Kalifornie Barbary Leeové by přijetí zákona představovalo velký krok k ukončení nespravedlivé "války proti drogám" a rasové nerovnosti v zemi.

Oponenti zákona naopak podle agentury AP označili hlasování ve sněmovně za prázdné politické gesto a vyčítali demokratům, že přišli s takovým návrhem v době, kdy tisíce Američanů umírají v koronavirové pandemii.

Většina Američanů podle AP žije ve státech, ve kterých je užívání marihuany v nějaké podobě legální. Federální politika v tomto směru podle zákonodárců z obou stran zaostává za změnami v jednotlivých státech USA. Čtyři státy letos uspořádaly referenda o rekreačním používání konopí. A voliči udělali z Oregonu první stát, který zrušil trestní postih za držení malého množství kokainu, heroinu a metamfetaminu.