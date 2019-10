Sněmovna projedná podporu Izraele a situaci ve zdravotnictví

Praha - Sněmovna by se dnes měla věnovat přijetí stanoviska na podporu Izraele, které má reagovat na sílící antisemitismus ve světě. Poté by se měla z popudu KSČM zabývat situací ve zdravotnictví. Pokud obě témata stihnou poslanci probrat, měli by se ve zbývajícím čase věnovat návrhům zákonů v prvním čtení.

Stanoviskem Sněmovny na podporu Izraele a proti aktivitám k bojkotu tohoto státu by se měli poslanci zabývat z iniciativy opoziční KDU-ČSL. Podle předsedy klubu lidovců Jana Bartoška nelze k projevům antisemitismu v jakékoli podobě mlčet. Sněmovna zřejmě schválí návrh svého zahraničního výboru, v němž mimo jiné důrazně odsoudí všechny projevy antisemitismu včetně popírání holokaustu.

Poté by měli poslanci pokračovat v diskusi o situaci ve zdravotnictví, kterou si vyžádali komunisté. Premiér Andrej Babiš (ANO) se nedávno domluvil s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem na tom, že do zdravotnictví půjde příští rok prostřednictvím úhradové vyhlášky dalších 4,9 miliardy korun navíc. Komunisté, kteří ve Sněmovně tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD, díky tomu ve středu zřejmě zvednou ruku pro schválení základních parametrů státního rozpočtu.