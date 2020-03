Sněmovna projedná ošetřovné v úsporném režimu a bez veřejnosti

Praha - Sněmovna se sejde v úterý ke schvalování návrhu změn v ošetřovném, který vláda předložila kvůli uzavření škol ve snaze omezit šíření nového typu koronaviru. Z preventivních důvodů se dostaví zhruba polovina poslanců. Nejprve budou muset potvrdit stav legislativní nouze, který vyhlásil minulý týden předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Po dobu vyhlášeného nouzového stavu umožní stav legislativní nouze zrychlené projednávání zákonů.

Sněmovna zůstane kvůli epidemii i při úterní schůzi pro veřejnost uzavřená. Lidé budou moci sledovat přenos z jednání na sněmovním webu. Omezen bude také sněmovní personál.

Poslanců by se mohla sejít vzhledem k lichému počtu členů některých klubů o něco víc než polovina z celkových 200. Například za vládní ČSSD dorazí sedm členů dolní komory. "O účasti rozhodlo vedení klubu. Brali jsme v úvahu především možnosti kolegů. Někteří totiž musí plnit své povinnosti ve vedení obcí a krajů," řekl dnes ČTK předseda sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka.

Návrh zákona předpokládá, že standardní ošetřovné 60 procent vyměřovacího základu dostane rodič dítěte do 13 let za celou dobu uzavření škol, pokud s potomkem zůstal doma. Nyní se ošetřovné vyplácí nejvýše devět dní, přičemž děti nesmí být starší deseti let. U samoživitelek a samoživitelů jsou podmínky mírnější. Stát ale podle předlohy uhradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, budou dostávat ve všech těchto případech nekrácený průměrný služební příjem.

Část opozice chystá k vládní normě pozměňovací návrhy. Míří například na hraniční věk dětí, podle úprav by mohl být 15 let, nebo na výši ošetřovného, jež by podle předkladatelů mělo být 80procentní nebo dokonce stoprocentní. Lidovci avizovali, že budou chtít k předloze připojit ošetřovné pro živnostníky 720 korun denně. Vláda se ale dohodla na tom, že dávku pro osoby samostatně výdělečně činné vyřeší ministerstvo průmyslu a obchodu bez nutnosti legislativních úprav. Počítá se s 424 korunami denně.

K předloze se nebude konat první čtení, které bývá často politickou debatou, jen takzvaná podrobná rozprava k podaným pozměňovacím návrhům. V ní by však měl vystoupit podle pátečního Vondráčkova vyjádření i jeden zástupce za každou sněmovní stranu. Následně by měl podané pozměňovací návrhy posoudit garanční sociální výbor, pak bude plénum hlasovat o podobě zákona. Sociální výbor bude předlohu projednávat ještě také před schůzi Sněmovny.

Senát by měl návrh zákona o ošetřovném schvalovat ve středu. Horní komora má za sebou už jednu schůzi bez účasti veřejnosti a v úsporném formátu, konala se minulý týden. Prezident Miloš Zeman avizoval, že předlohu o ošetřovném podepíše neprodleně.

Očekává se, že se zákonodárci budou scházet ke schvalování zákonů kvůli nynější koronavirové krizi i na dalších schůzích. Velmi pravděpodobně budou jednat také o prodloužení nouzového stavu, který vyhlásila vláda ve čtvrtek 12. března od 14:00 na hraničních 30 dnů. Prodloužení nouzového stavu bude možné jen se souhlasem Sněmovny.