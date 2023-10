Sněmovna projedná návrh usnesení k útoku skupiny Hamás na Izrael

Praha - Sněmovna projedná dnes odpoledne návrh unesení k útoku radikální islamistické skupiny Hamás na Izrael. Dopoledne se na tom dohodlo širší vedení dolní komory, řekl ČTK předseda poslanců ODS Marek Benda. Obsah návrhu usnesení zatím není jasný, a není tedy zřejmé, zda bude zahrnovat například výzvu k přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. V úvodu schůze uctí zákonodárci oběti agrese minutou ticha.

Skupina Hamás zaútočila v sobotu brzy ráno na Izrael z palestinského Pásma Gazy. Útok si vyžádal na 900 izraelských obětí, včetně vojáků a civilistů, a více než 2600 zraněných. Bojovníci Hamásu některé z příhraničních obcí obsadili na několik hodin, než obyvatele osvobodila armáda. Desítky lidí extremisté unesli do Pásma Gazy.

Izraelská vláda v pondělí ohlásila totální blokádu Gazy včetně odstřižení enklávy s přibližně dvěma miliony obyvatel od dodávek potravin, vody a elektřiny. Už od soboty izraelské letectvo provádí v oblasti rozsáhlé nálety. Podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví si izraelské údery od soboty vyžádaly přes 700 mrtvých a tisíce zraněných.

Přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma podpořil v pondělí premiér Petr Fiala. V současné době, jak uvedl, by to považoval za žádoucí krok, o konkrétním postupu chce jednat s koaličními partnery. Pro přemístění ambasády jsou dlouhodobě lidovci a v principu by pro ně byla také předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Šéf STAN a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) považuje za prioritu ochranu civilistů. Pro přesun velvyslanectví se vyslovila opoziční hnutí ANO a SPD.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) dnes ČTK sdělil, že pro přestěhování českého velvyslanectví do Jeruzaléma nejsou v tuto chvíli splněny tři základní podmínky. Bylo by to podle něho v rozporu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zároveň by takový krok nebyl v souladu s jednotným postojem Evropské unie. V současné bezpečnostně rozbouřené době navíc Lipavský nepovažuje za rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost mezinárodního společenství razantním krokem v otázce izraelsko-palestinského konfliktu.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. České velvyslanectví v Tel Avivu má v Jeruzalémě od předloňského roku úřadovnu.