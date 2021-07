Sněmovna projedná dětské skupiny i ošetřovatelské volno

Praha - Poslanci by dnes měli rozhodnout o dalším osudu dětských skupin, o zmírnění podmínek pro získání ošetřovatelského volna nebo o prodloužení takzvané otcovské dovolené. Mohli by rozhodnout i o návrhu poslanců SPD, který zpřísňuje vyplácení dávek v hmotné nouzi. Poslanci se dnes kvůli těmto návrhům sejdou dokonce na dvou mimořádných schůzích. Jednat budou v náhradních prostorách, protože sněmovní jednací sál prochází v těchto dnech rekonstrukcí.

Jako první by poslanci měli schvalovat návrh, který upraví další fungování dětských skupin. Podle původního návrhu se skupiny měly proměnit na jesle s přísnějšími pravidly. Část opozice vyjadřovala obavy, že by předloha vedla k likvidaci dětských skupin, které původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Podle společného pozměňovacího návrhu pětice vládních i opozičních stran, o kterém Sněmovna rozhodne, se ale skupiny na jesle nezmění a budou nadále i pro starší děti.

Další předlohou, kterou čeká schvalování, je sociálnědemokratická novela zákona, která upravuje podmínky pro ošetřovatelské volno. U otcovské dovolené prodlužuje šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, o dobu hospitalizace novorozence. Pomohlo by to podle předkladatelů naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti. Poslanci ze šesti klubů v čele s Olgou Richterovou (Piráti) v této předloze navrhují prodloužit otcovskou z jednoho na dva týdny. Poté by poslanci měli schvalovat novelu, která mění odměny pěstounů i příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy.

Jednání Sněmovny na konci července není příliš obvyklé. Naposledy touto dobou jednali poslanci v roce 2014, kdy projednávali mimo jiné návrh služebního zákona.