Sněmovna projedná audit k údajnému střetu zájmů Babiše ve čtvrtek

Praha - Poslanci budou jednat o auditu Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) ve čtvrtek dopoledne. Schválili to dnes na návrh předsedy Pirátů Ivana Bartoše při změnách programu nynější schůze. Bartoš uvedl, že poslanci a veřejnost mají právo vyslechnout si oficiální vyjádření premiéra a ministrů.

Pro doplnění programu schůze Sněmovny o nový bod hlasovalo 178 ze 181 přítomných poslanců, tedy i zákonodárci vládního hnutí ANO. Dolní komora potom zamítla další Bartošův návrh, aby poslanci jednali o auditu už dnes. Přistoupila hlasy 177 poslanců na čtvrteční termín, konkrétně po písemných interpelacích.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Komise oznámila, že je audit konečný, premiér však tvrdí, že z pohledu ČR konečný není. V pondělí uvedl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) dnes řekla, že průvodní dopis připojený k auditu vyzývá ČR k vyjádření, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. Česko proto využije dvouměsíční lhůtu, kterou dostane po doručení překladu dokumentu.

Dokumentem se podle Dostálové zabývá odborný aparát ministerstva, sama ho nečetla. Protože je obsah označen jako důvěrný, ministerstvo ho nemůže předložit veřejnosti, ale zřejmě ani ministrům, jak žádali někteří koaliční sociální demokraté, dodala ministryně. Naopak předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je přesvědčena o tom, že zveřejnění auditu vzhledem k veřejnému zájmu možné je.