Sněmovna přerušila debatu o biomase, nyní jedná o zdravotnictví

Praha - Sněmovna v úterý krátce před půlnocí na návrh vládní koalice rozhodla, že přeruší projednávání prvního bodu své mimořádné schůze. Je jím poslanecká novela upravující administrativu kolem dokladování podmínek udržitelnosti u biomasy. Místo toho se poslanci začali zabývat sporným vládním návrhem na snížení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví od poloviny roku. Tomuto rozhodnutí předcházela debata o tom, zda má předsedající schůze nabádat poslance, aby mluvili k věci. Poslanci debatují od úterních 10:00. Pět hodin jim zabralo, než schválili program schůze.

Návrh na přerušení bodu přednesl předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Zdůvodnil ho tím, že novela vyvolala kontroverze, ačkoli ji podepsali i zástupci opozičních klubů ANO a SPD. Předpokládalo se proto, že na návrhu je shoda. "Ta shoda tady evidentně není,“ podotkl. Aby Sněmovna prokázala vyšší efektivitu, navrhl projednávání bodu přerušit.

Novelu předložila šestice poslanců ze šesti koaličních i opozičních klubů. Návrh doplňuje výrobce, dovozce a dodavatele paliv z biomasy mezi povinné osoby pro dokládání kritérií udržitelnosti. Má jim také umožnit prokazovat plnění podmínek čestným prohlášením a použít přechodné období, kdy lze plnění kritérií takto považovat do konce roku 2022.

K návrhu vystoupil i předseda ANO Andrej Babiš, který hovořil přes dvě hodiny, mimo jiné o historii podpory biopaliv. Na jeho víc než dvouhodinové vystoupení kriticky reagoval předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prohlásil, že ještě ve Sněmovně nezažil, aby bývalý premiér strávil tolik času tím, že předčítal z časopisu, aby se vyjádřil k návrhu, který má stránku a půl. "To, co tady zažíváme, jsou obstrukční řeči, je to blábolení,“ řekl. Obvinil hnutí ANO, že svým postupem zablokovalo vlastní schůzi s vlastními body. Schůze svolaná z popudu ANO má začít poté, co skončí aktuální mimořádná schůze, kterou svolala vládní koalice.

Po Babišovi mluvil poslanec ANO Marek Novák. Hovořil mimo jiné o blackoutech a problémech při přenosu elektřiny v přenosových sítích. Předseda Výborný po jeho vystoupení řekl, že podle oslovených poslaneckých kolegů se ani jedna věta z Novákova projevu netýkala projednávaného návrhu, kterým je podpora obnovitelných zdrojů energie a biomasy. Prohlásil, že je z přístupu předsedajícího konsternován. Schůzi v tu chvíli řídil místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Sněmovna poté přerušila jednání a vedení Sněmovny se sešlo k poradě. Na ní se dohodlo, že předsedající budou nabádat poslance, aby hovořili k věci. Pokud neposlechnou a nebudou hovořit k věci, jak jim ukládá jednací řád, předsedající jim slovo odebere.

K projednávání poslanecké novely zákona o podporovaných zdrojích energie se mají poslanci vrátit až poté, co projednají vládní návrh na zrušení elektronické evidence tržeb. To je třetí bod schůze. Není jasné, kdy se tak stane.