Sněmovna potvrdila zrychlené projednání voleb v karanténě

Praha - Sněmovna podle očekávání potvrdila stav legislativní nouze, v němž dnes má rozhodnout o distanční výuce ve školách a způsobech hlasování pro voliče v karanténě. Nad rámec navrženého programu se bude zabývat také situací v Bělorusku. Na návrh ODS má navíc projednat novelu rozpočtových pravidel.

Z jednání dolní komory se omluvilo zhruba pět desítek poslanců.

Speciální zákon má lidem v nařízené karanténě, jichž je nyní kolem 5000, umožnit hlasovat z auta nebo si vyžádat příjezd zvláštní volební komise s přenosnou volební urnou. Norma počítá také se zvláštními volebními okrsky v sociálních zařízeních, která budou v karanténě. Sněmovní ústavně-právní výbor v úterý doporučil předlohu schválit beze změn.

Novela školského zákona zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka.

Piráti připravili změny k zákonu o volbách, jako celek má podporu

Piráti připravili tři pozměňovací návrhy k zákonu o hlasování v podzimních krajských a senátních volbách. Chtějí například, aby v zákoně bylo jasně definováno, že občan neporušuje karanténu či izolaci při cestě na takzvané drive-in volební stanoviště. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny to řekl místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal. Jako celek má předpis ve Poslanecké sněmovně podporu.

Zákon, který umožní lidem v karanténě hlasovat z auta či ve zvláštních okrskových a výjezdových komisích, dnes dolní komora projedná ve zrychleném režimu a ve stavu legislativní nouze. Novela obsahuje také návrh odměn pro členy speciálních volebních a sčítacích komisí a návrh na plošné zvednutí odměn členům všech komisí o 500 korun.

Možnost speciálního hlasování se bude podle návrhu zákona týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Kromě toho, aby nemohl občan při hlasování být nařčen z porušení karantény či izolace, Piráti navrhují umožnit lidem volit i při předložení pasu, ne jen občanského průkazu. "Objevují se námitky, že je potřeba prokázat bydliště, nicméně to mají komisaři ve zvláštních hlasovacích místech k dispozici buď v seznamech voličů, nebo pokud tam není uveden, měli by si ho být schopni dohledat v základních registrech," řekl Pikal.

Poslední pozměňovací návrh se týká situace, kdy by někdo neověřitelným telefonátem objednal zvláštní hlasovací urnu pro voliče, který by zároveň dorazil do běžné okrskové volební místnosti. V té by mu pak v takovém případě nebylo umožněno hlasovat, aniž by třeba o objednání volební urny věděl. Ministerstvo vnitra podle Pikala uvedlo, že komisaři dostanou pokyny, jak situaci řešit. Místopředseda Pirátů ale míní, že by to mělo být jasně popsáno přímo v zákoně.

Poslanci zrychleně projednají zákony o volbách a distanční výuce

Sněmovna se dnes mimořádně sejde kvůli dvěma předlohám, které souvisejí s koronavirem. Má schvalovat uzákonění pravidel distanční výuky ve školách a také formy hlasování pro lidi v karanténě, kteří se budou chtít zúčastnit říjnových krajských a senátních voleb. Obě vládní předlohy má schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. v případě přijetí se předlohami bude ve čtvrtek zabývat Senát.

Stav legislativní nouze vyhlásil na návrh vlády v pondělí předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), a to až do úterý 25. srpna. Zrychlený režim umožní Sněmovně projednat a schválit zákon třeba během jediného dne.