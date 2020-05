Sněmovna posoudí zrychleně další protikrizové zákony

Praha - Sněmovna by dnes měla zrychleně projednat vládní soubor daňových změn související s koronavirovou krizí a tříměsíční odpuštění sociálních odvodů menším firmám. Ve stavu legislativní nouze budou poslanci schvalovat také předlohu, díky níž budou moci poskytovatelé zdravotní péče získat náhrady za koronavirový výpadek 30,5 miliardy korun.

Soubor daňových změn obsahuje mimo jiné snížení daně z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce, na sportoviště a do saun a dalších podobných zařízení a u jízdného na vleky. O čtvrtinu by měla klesnout silniční daň u nákladních vozidel nad 3,5 tuny.

Sociální odvody za červen až srpen chce vláda odpustit menším firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy.

Součástí navrhovaných změn je také zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob. Opatření ve čtvrtek zkritizoval ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu jako neefektivní a selektivně podporující velké firmy. Podle ekonomů bude motivovat nadnárodní korporace k tomu, aby přenesly své daňové ztráty ze zahraničí do ČR. Sněmovní rozpočtový výbor přesto ve čtvrtek zamítl pozměňovací návrhy omezující možnost zpětného uplatnění ztrát časově i co do velikosti. Ministerstvo financí podle informací ČTK ani s jedním z těchto návrhů nesouhlasilo.

Kromě daňových změn dnes budou poslanci projednávat také návrh, který by dal ministerstvu zdravotnictví pravomoc k vydání mimořádné úhradové vyhlášky, na jejímž základě se budou peníze poskytovatelům zdravotních služeb proplácet. Přímé náhrady se předpokládají 27 miliard korun, zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb.

Z běžných zákonů by poslanci měli schvalovat novelu zákoníku práce, která mimo jiné zakotví sdílená pracovní místa.