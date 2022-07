Sněmovna posoudí stanovení tolerance půl promile alkoholu pro vodáky

Praha - Sněmovna posoudí možné stanovení tolerance půl promile alkoholu pro vodáky. Návrh skupiny poslanců by se mohl stát součástí novely zákona o vnitrozemské plavbě, která je v dolní komoře před závěrečným schvalováním. Novela přebírá do českého zákona ustanovení nových evropských směrnic. V dnešním druhém čtení byly načteny i další tři pozměňovací návrhy poslance Stanislava Blahy (ODS).

Projednáním tohoto bodu skončila řádná červencová schůze Sněmovny, která začala v pátek 8. července. Zatím není stanoveno, kdy by se poslanci měli znovu setkat. V příštím týdnu má zasednout pouze Senát, aby projednal zákony, které poslanci schválili.

Hospodářský výbor v červnu podpořil návrh, podle něhož by se vodáci mohli bez hrozby pokuty plavit po vybraných úsecích tuzemských řek s půl promile alkoholu v krvi. Návrh podpořilo i ministerstvo dopravy. Poslanci se podobným návrhem zabývali už v roce 2019, návrh však nakonec tehdy schválen nebyl.

Návrh počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých plavidel. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Tolerance by platila pouze pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. Zároveň se bude vztahovat pouze pro vůdce malých plavidel bez motoru.

Předkladatel návrhu Vojtěch Munzar (ODS) dnes upozornil, že návrh nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za své jednání. "Každý musí počítat s právními důsledky, pokud něco pod vlivem alkoholu provede a způsobí škodu," poznamenal. Nulová tolerance podle něj neodpovídá realitě na vodách. "Zákony nemohou nahrazovat vlastní odpovědnost jednotlivých lidí. Pokud máme zákony, které lidé nerespektují, vede to ke snižování respektu k právnímu řádu jako celku," doplnil.

Místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) pozměňovací návrh označil za kompromisní. Uvedl, že ne všichni členové klubu opozičního ANO s ním souhlasí, hnutí by proto mělo ve třetím čtení mít volné hlasování.

Poslanecký návrh na zrušení nulové tolerance pro vodáky řešili poslanci už v předchozím volebním období. Návrh však tehdy, stejně jako prolomení nulové tolerance pro cyklisty na cyklostezkách a místních silnicích, nakonec neprošel. Kontroverzní diskusi o návrhu očekávají poslanci na plénu i letos.

Munzar za nepřítomného Blahu načetl v dnešním druhém čtení další tři návrhy. Mohla by se tak posunout lhůta pro vydávání průkazů pro vůdce malých plavidel o rok, dále by nově Státní plavební správa nemusela šetřit nehody malých plavidel bez vlastního pohonu, tedy kánoí či raftů. "Je to ušetření administrativní práce Státní plavební správy, protože toto většinou šetří policie," zdůvodnil Munzar.

Třetí návrh se týká posunutí účinnosti celého zákona. Předpokládala se účinnost od 1. července 2022, návrh počítá s posunem o jeden rok.

Novela zákona o vnitrozemské plavbě upravuje především harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel. Některá dosavadní pravidla novela převádí z vyhlášek přímo do zákona.