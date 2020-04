Sněmovna posoudí prodloužení stavu nouze a protikrizové zákony

Praha - Sněmovna bude příští týden schvalovat prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru. Poslanci projednají ve zkráceném režimu ve stavu legislativní nouze také další balík vládních zákonů ke zmírnění dopadů omezení pohybu lidí nebo obchodu a služeb na obyvatele i firmy. Zákonodárci sejdou stejně jako minulý týden z preventivních důvodů zhruba v polovičním počtu, sněmovní budovy budou pro veřejnost uzavřeny. Předpokládá se, že dolní komora bude jednat v úterý i ve středu.

O žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května budou poslanci diskutovat v úterý. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Z vyjádření stranických lídrů vyplývá, že Sněmovna návrh kabinetu neschválí. Mohla by dát přednost čtvrtku 30. dubna. O tomto datu mluví komunisté a přiklání se k němu i premiér Andrej Babiš (ANO).

Opozice žádá po vládě vysvětlení, k čemu chce nouzový stav využít. Díky nouzovému stavu nyní může stát zejména nakupovat zdravotnické ochranné pomůcky a další materiál ihned bez výběrového řízení.

Hned po ukončení schůze k nouzovému stavu začne další schůze ke zkrácenému projednání vládních protikrizových zákonů. Kabinet jich předložil 15, některé z nich ale budí spory a Sněmovna je s největší pravděpodobností upraví. Jde zejména o výplatu 25.000 korun drobným podnikatelům a dalším osobám samostatně výdělečně činným postiženým vládními omezeními. Zákon nazvaný "pětadvacítka" ostře kritizuje opozice. Ozývají se hlasy, že název odpovídá počtu živnostníků, kteří by na podporu kvůli nastaveným podmínkám dosáhli. Změnu zákona chystá i samo ministerstvo financí.

Sněmovních změn by se mohl dočkat také balíček opatření ministerstva spravedlnosti. Obsahuje odklad podávání insolvenčních návrhů, zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí a změkčení podmínek oddlužení.

Na programu je také třeba úprava přijímacích zkoušek na vysoké školy, snížení administrativní zátěže úřadů práce, prodloužení lhůty pro doložení odborné způsobilosti realitních makléřů a změny v povinnostech uchazečů o práci. Poslanci posoudí také uzákonění pravomoci policistů a strážníků pokutovat na místě přestupky proti vládním krizovým opatřením a návrh, podle kterého by mohli jednotlivci i firmy přerušit na vlastní žádost na tři nebo na šest měsíců splácení úvěrů a hypoték.

Na odpor pronajímatelů naráží zákon, podle kterého by nájemník nemohl dostat výpověď z bytu, pokud by nebyl schopen kvůli epidemii koronaviru platit nájemné. Předloha s obdobnými principy míří i na nájmy prostor pro podnikatele.

Spory ve Sněmovně budí i novela o České národní bance, která rozšiřuje její možnosti obchodovat na finančních trzích. Protože výsledek hlasování není jistý, skupina poslanců už nechala svolat mimořádnou schůzi ke druhému čtení starší předlohy o centrální bance, která obsahuje stejná ustanovení. V ní ale budilo pře uzákonění pravomoci regulace podmínek úvěrů na bydlení.

Poslanci se na zatím poslední schůzi sešli v úterý 24. března. Z plánovaných protikrizových zákonů schválili zvýšení schodku letošního státního rozpočtu, pozastavení elektronické evidence tržeb, změny v ošetřovném, odpuštění části zdravotního a sociálního pojištění drobným podnikatelům a úpravu přijímacích zkoušek na střední školy a odklad maturit.

Na rozdíl od minulé schůze se tentokrát uskuteční k zákonům širší debata, už nebude vystupovat jen jeden zástupce za každý klub. Sněmovna ale zřejmě rozhodne o omezení řečnické doby na deset, případně na pět minut.