Sněmovna podpořila vznik registru lobbistů a lobbovaných

Praha - Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila vládní návrh nového zákona o lobbování, který má této činnosti dodat jasná pravidla. Zákon má zvýšit transparentnost lobbování. Hlavním nástrojem pro to má být zavedení registru evidujícího jak lobbisty, tak lobbované. Vláda ho poslancům předložila loni v létě. Předloha dnes odolala návrhům na zamítnutí i na vrácení vládě k dopracování, což je jen jiná forma zamítnutí. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) už avizoval, že předloží komplexní pozměňovací návrh k předloze.

Zamítnutí i vrácení navrhl Stanislav Grospič (KSČM), naproti tomu Marek Benda (ODS) navrhoval pouze vrácení. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) apelovala na poslance s tím, že Česko je jednou z posledních zemí, která zákon nemá. Podle ní není zákon špatně napsán, ani není v rozporu s ústavou, ale je politickým kompromisem. Hlavním cílem předlohy je odlišení potřebného lobbingu od toho netransparentního, který je spojen s nežádoucími jevy, jako je třeba klientelismus, popsala ministryně.

Podle poslance Grospiče je ale zákon velice těžkopádný a bude zavdávat příčinu k soudním sporům. Vadilo mu také, že už jsou připraveny pozměňovací návrhy, které vládní předlohu pozmění. "Děláme práci naprosto zbytečnou," řekl. Kritikou nešetřil ani předseda KSČM Vojtěch Filip. Za důvod pro zamítnutí nebo vrácení označil už to, že Vondráček chce předkládat komplexní pozměňovací návrh. Vládní návrh pole něj nerespektuje dělbu moci ve státě. Předlohu označil za "eintopf". Guláš to podle jeho slov není, protože ten má alespoň nějaká pravidla.

"Mně přijde, že pokud něco takového přijmeme tak jsme se zbláznili," kritizoval návrh Benda. Za omyl například pokládá, aby na lobbing dohlížel úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. Předkladatelé podle něj zvolili ten nejzvrhlejší model, který je v rozporu s ústavou. Poukázal na článek 28 ústavy, který dává právo zákonodárcům odepřít svědectví o skutečnostech, dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem.

Kateřina Valachová (ČSSD) připustila, že zákon není dokonalý. Neexistence pravidel pro lobbing je však podle ní špatná a poslanci by se na nich měli shodnout.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) řekl, že pokud Sněmovna nepřijme úpravu lobbingu v rámci doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO), pak taková úprava dorazí v rámci směrnice EU. Proto je podle něj v zájmu české strany udělat si vlastní národní úpravu. Vondráček informoval, že na základě dohody s poslaneckými kluby připravil pozměňovací návrh, který například rozšiřuje osobní působnost zákona o poradce prezidenta republiky.

Vládní návrh definuje lobbování jako "soustavnou činnost spočívající v komunikaci, uskutečňovanou lobbistou za účelem ovlivnění jednání lobbovaného", a to při přípravě, projednávání a schvalování právních předpisů nebo koncepčních dokumentů. Právní předpisy zahrnují ty, které schvaluje Parlament nebo vydává vláda, ústřední správní úřad či Česká národní banka. U každého právního předpisu zavede zákon takzvanou lobbistickou stopu a veřejnost tak bude moci sledovat snahy o ovlivnění podoby právního předpisu.

Sněmovna dala šanci novele proti šikanózním žádostem o údaje

Ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace ze strany žadatelů má vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Zavedla by například finanční zálohu v případě rozsáhlého vyhledávání údajů. Předlohu posoudí výbor pro veřejnou správu, ústavně-právní výbor i branný výbor, zřejmě dozná změn.

Úřady a instituce by měly nově dostat právo odmítnout poskytnutí informace v případě, kdy lze dovodit, že cílem žádosti je způsobit nepřiměřenou zátěž úřadu nebo nátlak na člověka, kterého se požadovaná informace týká. Lidé by údaj nedostali ani v případě, že by mohl znevýhodnit jednoho z účastníků soudního nebo obdobného řízení. Některá z omezení by se měla objevit i v zákoně o právu na informace o životním prostředí.

Pokud bude někdo žádat mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, bude moci úřad podle novely chtít zálohu na úhradu nákladů vyhledávání. Půjde nejvýše o 60 procent z předpokládaných nákladů, maximálně o 2000 korun.

Předseda právního výboru Marek Benda (ODS) uvedl, že do novely by se měla vrátit další opatření, které ministerstvo vnitra po debatách vypustilo. Předkladatelé vyškrtli například část, podle které by mohl úřad vyzvat žadatele o údaje o platech k doložení toho, zda a jakým způsobem žádost splňuje podmínky pro poskytnutí informace. Benda míní, že žadatelé by neměli dostat třeba ani data, která by jim mohla pomoci v konkurenčním boji.

Pozměňovací návrhy už podal například poslanec ANO Milan Pour (ANO). Chce, aby zastupitelé mohli ze své funkce žádat informace bezplatně podle zákonů o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze.

Změnu pravidel kárných řízení se soudci Sněmovna podpořila

Pravidla kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory se možná změní. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole novelu, která upraví složení kárných senátů a umožní podání odvolání. Kárnými žalobami by se zabývaly senáty u vrchních soudů, případná odvolání by posuzoval Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud v senátech složených výhradě ze soudců.

V současné době rozhodují o kárných žalobách šestičlenné senáty u Nejvyššího správního soudu a proti jejich závěrům není odvolání možné. Jediným, mimořádným opravným prostředkem je návrh na obnovu řízení, případně se lze bránit ústavní stížností. Předlohu nyní posoudí ústavně-právní výbor.

Předseda výboru Marek Benda z opoziční ODS poznamenal, že vláda se chce vrátit k dřívějšímu modelu kárného řízení. Na jednostupňový se měnil s představou, že se kárná řízení zpřísní. Nynější změna podle Bendy povede znovu jen ke zmírňování. "Když dá první stupeň přísný trest, druhý stupeň ho bude korigovat," míní. Problém je podle Bendy v nízkém počtu kárných návrhů.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že navrhovaný posun v zákoně je milimetrový. Kritizoval, že pokud soudce například manipuluje se spisy a vynechává důkazy, neexistuje reálná šance volat ho k zodpovědnosti. Rovněž podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka změna nepřinese žádné dramatické zlepšení postihování kárných prohřešků.

Kárné senáty nejsou v současném složení podle ministerstva spravedlnosti dostatečně efektivní. Novela zachová spolurozhodování přísedících z jiných než soudcovských právnických profesí, zároveň ale postavení soudců při rozhodování posiluje.

Nově nemají být soudci v senátech prvního stupně v menšině ani v řízeních o kárných prohřešcích státních zástupců a soudních exekutorů. "V těchto věcech přitom zůstane jedním z přísedících státní zástupce, respektive soudní exekutor, kteří mohou senátu zprostředkovat znalost profese kárně obviněného státního zástupce nebo soudního exekutora," uvedlo ministerstvo.

Odvolací senáty mají být tříčlenné a mají být složeny jen ze soudců příslušného odvolacího soudu, tedy Nejvyššího či Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší soud má řešit odvolací kárná řízení státních zástupců, exekutorů a správních soudců. U Nejvyššího správního soudu pak mají končit kárné případy všech ostatních soudců.

Mezi další navržené změny patří zavedení možnosti dohody o vině a kárném opatření, což je obdoba dohody o vině a trestu v trestním řízení. Novela by také uzákonila možnost podmíněného zastavení kárného řízení.

Soudce nebo státní zástupce, který má kvůli kárnému řízení pozastavený výkon funkce, pobírá polovinu platu s tím, že zbytek se mu doplácí zpětně. Novela výslovně stanoví, že doplacení se nebude vztahovat na případy, kdy je kárné řízení zastaveno, protože se kárně obviněný vzdal své funkce.

Sněmovna poslala do finále širší změny zákona o soudech

Širší změny zákona o soudech a soudcích jsou ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Vláda navrhuje například zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů, povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů nebo omezení rozhodování laických přísedících v trestních řízeních. Předlohu ale pravděpodobně čekají některé změny, například v tvorbě komise pro výběr nových soudců.

Cílem novely je podle ministerstva spravedlnosti zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Dolní komora by ji měla schvalovat v lednu.

Komisi pro výběr nových soudců zřejmě nebude sestavovat ministr spravedlnosti, když kritici se obávali možného vlivu politiků na soudní moc. Podle doporučení ústavně-právního výboru by měli být zapojeni do tvorby komise předsedové krajských soudů a obou nejvyšších soudů.

Pochyby budil také princip, podle kterého by s předsedou soudu končil i jeho místopředseda. Předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) řekl, že i kvůli tomu změnu zákona nepodpoří, soudy by podle něho neměly být řízeny podle manažerského principu. Kritizoval také výběr soudců komisí, když odpovědnost za jmenování soudců nesou ministr spravedlnosti a prezident republiky. Výběrové komise Benda označil za alibismus, kdy odpovědnost nenese nikdo.

Do zákona by se mohlo dostat podle dřívějšího doporučení právního výboru i zrušení přísedících v civilních sporech, což dlouhodobě prosazuje opoziční TOP 09. Poslankyně ANO Taťána Malá a šéf pirátského klubu Jakub Michálek chtějí uzákonit zveřejňování soudních rozhodnutí v internetové databázi, byť podle odlišných pravidel. Sociální demokratka Kateřina Valachová navrhla, aby evropské příkazy k obstavení účtu posuzoval výhradně Obvodní soud pro Prahu 1. Dominik Feri (TOP 09) chce například zavést psychologickou pomoc pro soudce a také možnost půlročního studijního volna jednou za 15 let práce, která by se týkala soudců starších 45 let.

Současný systém přípravy a výběru soudců není u krajských soudů jednotný. Někde například vůbec nepůsobí justiční čekatelé, nahradili je asistenti soudců. Novela proto současné justiční čekatele ruší. U soudů by měli působit hlavně asistenti, kteří budou jednotlivým soudcům pomáhat s vyřizováním každodenní agendy.

Asistenti se složenou justiční zkouškou i uchazeči z jiné právní praxe s rovnocennou odbornou zkouškou se budou moci přihlásit do výběrového řízení na nově vytvořenou pozici justičního kandidáta. V rámci roční přípravy by si tito vybraní kandidáti měli osvojit dovednosti nezbytné pro práci soudce. Až poté se budou smět přihlásit do výběrového řízení na post konkrétního soudce.

Součástí novely jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpokladem pro jmenování do funkce bude alespoň pětiletá praxe na pozici soudce a úspěšné absolvování konkurzu. Předpis také stanoví, že předsedové okresních, krajských a vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu.

Přísedící, tedy takzvaní soudci z lidu, by měli podle vládní novely i nadále spolurozhodovat v trestních věcech jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let. Výjimkou mají být majetkové a hospodářské činy, o nichž má nově rozhodovat pouze samotný soudce.