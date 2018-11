Praha - Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila odklad projektu elektronické neschopenky. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by měl být nově spuštěn nejdříve od roku 2020. Zrušení startu projektu od příštího roku má přinést novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, kterou dnes dolní komora poslala k posouzení svému sociálnímu výboru. Ošetřující lékaři a lékárníci možná budou mít přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Předpokládá to novela lékového zákona.

Vláda novelu předložila kvůli tomu, že spuštění e-neschopenky od příštího roku se nepodaří uskutečnit. Maláčová poslancům řekla, že by projekt chtěla odložit o rok kvůli tomu, že zavedení e-neschopenky od ledna příštího roku není technicky připraveno. Ministerstvo přitom v návrhu, který připravilo ještě pod vedením bývalé ministryně Jaroslavy Němcové (ANO), počítalo s dvouletou přípravou nových pravidel e-neschopenky a jejich zavedením až od ledna 2021.

Návrh na roční odklad předložil v úterý také poslanec ČSSD Roman Sklenák v rámci úprav zákona o změnách v lékařské posudkové službě, který čeká už jen na závěrečné schvalování. Zdůvodnil to tím, že by vládní novela o odkladu nemusela být přijata včas do konce roku.

Lékaři mohou elektronicky neschopenky vystavovat už od roku 2010. Mohou využít takzvané e-podání. Potřebují k tomu pouze počítač s přístupen na internet a lékařský software, který službu e-podání podporuje. Musí se pak u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) registrovat. Tento úřad by chtěl firmám od příštího roku umožnit, aby mohly dodatečně údaje o nemocných zaměstnancích elektronicky kontrolovat. Vidět by je mohly ale až poté, co je správa obdrží poštou a do systému zadá, pokud doktoři nebudou tiskopisy vyplňovat elektronicky.

Podle údajů ČSSZ každý rok přibývá neschopenkových formulářů, které lékaři přes počítač posílají. V roce 2015 jich bylo 56.000 a loni 117.000.

Zatím není jasné, od jakého termínu by e-neschopenky měly být pro lékaře zcela povinné. Po zavedení elektronických neschopenek volají zaměstnavatelé. Chtějí díky tomu mít lepší kontrolu nad nemocnými zaměstnanci.

Lékaři asi budou vědět o všech lécích předepsaných pacientovi

Ošetřující lékaři a lékárníci možná budou mít přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Předpokládá to novela lékového zákona, který v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna navzdory výhradám zejména poslanců ODS. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče má podle vlády zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Předlohu nyní posoudí hned tři výbory - zdravotnický, ústavně-právní a petiční.

Přístup k datům o předepsaných lécích bude mít podle novely jen ošetřující lékař nebo lékárník, který bude vydávat lék. Pacient by jim ale mohl vstup do databáze o lécích, které užívá, zakázat.

Takovou konstrukci kritizovali poslanci ODS Zbyněk Stanjura a Marek Benda, podle kterých by měla být opačná. "Proč nemám dát aktivní souhlas?," tázal se Stanjura. Upozornil také na to, že pacienti se nemusí dozvědět o tom, že nesouhlas by měli vyslovit do půl roku od účinnosti zákona.

"Není to tak, že do lékového záznamu bude mít přístup jakýkoli lékař," hájil vládní návrh ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Do takzvaného lékového záznamu pacienta by měl přístup jen lékař, který mu předepíše aspoň jeden recept a pacient si daný lék také vyzvedne, nebo na základě předložení občanského průkazu.

V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. Lékový záznam by mohl zamezit duplicitnímu předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky.

Zvláštní přístup budou mít podle novely záchranáři. Lékárníkům se záznam otevře jen na omezený čas, nebo také při zadání čísla občanského průkazu.

Lékový záznam si už nyní může na webu nebo v mobilní aplikaci zobrazit každý pacient. Přihlášení je možné na základě jména a hesla, které si může vyzvednout na kontaktních místech CzechPoint, nebo díky elektronickému občanskému průkazu, připojenému přes čtečku k počítači nebo mobilnímu zařízení.

Důvodová zpráva předlohy vypočítává, že v Česku za deset let stoupl 3,5krát počet hospitalizací v souvislosti s léky, například kvůli chybám v dávkování nebo kvůli nežádoucím účinkům léků. Desetkrát se zvýšil počet případů, které skončily úmrtím pacienta. Mnohé se ale podle odborníků vůbec do evidence případů nedostanou. Data o nežádoucích příhodách v souvislosti s podáváním léků nejsou dosud systematicky sledována.