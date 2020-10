Sněmovna podpořila chráněný účet pro dlužníky v exekuci

Praha - Nezabavitelné peníze možná budou moci mít dlužníci v exekuci na zvláštním bankovním účtu. Předpokládá to poslanecká novela občanského soudního řádu, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Takzvaný chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci těchto peněz. Předloha nyní zamíří k případným úpravám do ústavně-právního výboru.

Kluby ODS a TOP 09 zablokovaly žádost předkladatelů o schválení novely už v prvním čtení. Právní výbor ale bude mít na její projednání jen deset dnů místo obvyklých 60. Sněmovna by tak mohla schvalovat návrh už na příští řádné schůzi, která začne ve druhé polovině října.

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma a vést jej za podmínek jeho běžného účtu. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

"Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku," napsali předkladatelé Kateřina Valachová (ČSSD) a Patrik Nacher (ANO) ve zdůvodnění.

Diskutující poslanci návrh podpořili, podle některých z nich ale potřebuje úpravy. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) by například banky měly mít povinnost založit chráněný účet kvůli "rychlým exekutorům" na počkání, nikoli ve lhůtě do pěti dnů. Výborný řekl, že zvláštní účet by mohl pomoci tomu, aby dlužníci dál nepropadali do dluhové spirály. Mohli by podle něho zůstat ve standardních ekonomických vztazích a neodcházet kvůli exekucím do šedé ekonomiky. "Podporujeme každý krůček, který pomůže dlužníkům," uvedl Jan Hrnčíř (SPD). Jde ale podle něho jen o dílčí řešení problémů lidí v exekucích.

Novela upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce roku jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, od ledna by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Návrh rovněž zpřesňuje částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův manžel, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.