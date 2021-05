Praha - Sněmovna patrně schválí pravidla kurzarbeitu podle návrhu ANO, ČSSD a KSČM, v dnešním dílčím hlasování jej podpořila. Úprava předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent jejich výdělku. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok. Závěrečné hlasování o předloze jako celku se uskuteční po půlhodinové přestávce, kterou si vyžádal klub ODS.

Jiné poslanecké úpravy, které by parametry zkrácené práce dále měnily, Sněmovna v dílčích hlasováních odmítla. Týkaly se třeba snížení podpory na 70 procent nebo 65 procent, zkrácení kurzarbeitu nejvýše na půl roku a snížení počtu dnů, kdy by mohl být zaměstnanec doma, na nejvýše tři, či dokonce dva v týdnu.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že návrh ochrání pracovní místa a zaměstnancům navíc zásadně nepropadnou příjmy. Předsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) vyzdvihla, že pracovníci budou dostávat náhradu mzdy od zaměstnavatele, a nikoli od úřadu práce, a to v řádném výplatním termínu. Podle Stanislava Grospiče (KSČM) je předloha kompromisem a čas ukáže, zda bude nutné ji dál upravovat.

Poslanec ODS Jan Bauer (ODS) připomněl, že podle původních plánů Maláčové měla být pravidla zkrácené práce zavedena už od listopadu. "Zabojkotovala si to sama vládní koalice," podotkl.

Zřejmě nejvíce kriticky se k návrhu ANO, ČSSD a KSČM stavěla Pirátka Olga Richterová, podle níž má daleko k německému vzoru. "Hrozí zakonzervování současného stavu ekonomiky. Chceme se dostat ze stavu montovna do stavu mozkovna," uvedla.

Debata o pravidlech kurzarbeitu trvala ve Sněmovně prakticky celé dopoledne. Po ní - před zahájením hlasování o pozměňovacích návrzích, si vzali přestávku Piráti, a to na 45 minut.

Na nových pravidlech zkrácené práce se koaliční ANO a ČSSD dlouho neshodovaly, ve hře byly různé konkurenční úpravy. Předloha se kvůli tomu ve Sněmovně vracela z finálního kola k dalšímu projednání. Nynější verzi podpořili odbory i zaměstnavatelé. V dílčím hlasování získala podporu 91 ze 102 přítomných poslanců.