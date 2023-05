Sněmovna patrně nezruší minimální odstup při předjíždění cyklistů

Praha - Sněmovna patrně nezruší povinnost řidičů předjíždět cyklisty s odstupem nejméně 1,5 metru. Neměla by uzákonit stanovení minimální bezpečné vzdálenosti mezi vozidly jedoucími za sebou ani rozšířit povinné nošení ochranné přilby i na cyklisty starší 18 let věku. Vyplývá to z dnešních stanovisek hospodářského výboru k vládní novele, která má zejména zjednodušit bodový systém pro řidiče nebo zavést možnost řídit auto už od 17 let, ale jen pod dohledem mentora. Plénum by mohlo hlasovat o podoby předlohy příští týden.

Povinnost dodržovat bezpečný odstup při předjíždění cyklistů platí od loňského ledna. Výbor se neshodl na stanovisku k úpravám Zuzany Ožanové (ANO), aby byla zrušena úplně, nebo aspoň na účelových komunikacích. Znamená to, že na plénu by se pro schválení těchto pozměňovacích návrhů neměl najít dostatečný počet hlasů. Stejný postoj zaujal výbor k Ožanové snaze o zavedení povinných ochranných přileb pro všechny cyklisty.

Se záporným stanoviskem výboru budou poslanci hlasovat o dvojici pozměňovacích návrhů na stanovení minimální bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Martin Exner (STAN) ji navrhl vymezit jednou sekundou a Martin Kolovratník (ANO) dvěma sekundami například pro osobní automobily a třemi sekundami třeba pro motocykly a nákladní vozy. Sněmovna by neměla kývnout ani na další Kolovratníkovu úpravu, která by ponechala trest zákazu řízení vozidla u tří nejzávažnějších přestupků. Jde o vjíždění na železniční přejezd navzdory zákazu, porušení zákazu předjíždění a otáčení, couvání nebo jízdu v protisměru. Vláda tyto přestupky řadí mezi nejzávažnější, ale zákaz řízení u nich podle autora úpravy vypouští.

Sněmovna by naopak měla podle stanoviska výboru rozšířit na návrh Stanislava Blahy (ODS) výjimky ze zákazu jízd kamionů, který platí zejména v neděli odpoledne. Zákaz by podle úpravy neplatil pro jízdu do místa vykládky v Česku a navazující jízdě bez nákladu do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce. Výjimka směřuje podle Blahova zdůvodnění ke zlepšení pracovních podmínek řidičů nákladních vozidel. V dolní komoře patrně uspěje také iniciativa Antonína Tesaříka (KDU-ČSL), která by umožnila příslušně označeným vozidlům registrovaných poskytovatelů terénních sociálních služeb parkovat v naléhavých případech i na místech, kde jinak platí zákaz stání.

Poslanci by z vládní předlohy mohli na návrh hospodářského výboru vypustit navrhovanou povinnost řidičů volat policii v případě, že jejich vozilo tvoří překážku na dálnici. Podle vlády by to přispělo k větší bezpečnosti silničního provozu. Mezi členy výboru ale zaznívaly obavy z toho, že k řidiči přijede asistenční služba, kterou nechce. Hospodářský výbor také doporučil vložit do zákona ustanovení upravující takzvané sdílené zóny, které by sloužily všem účastníkům silničního provozu. Chodci i cyklisté by v nich mohli užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a platilo by v nich omezení rychlosti na nejvýše 20 kilometrů za hodinu.

Vládní novela zjednodušuje systém trestných bodů z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. U nejzávažnějších přestupků bude moct sbírat body do odebrání řidičského průkazu nejvýše dvakrát, u středně závažných přestupků pak třikrát. Předloha obsahuje zavedení řidičského průkazu na zkoušku i ustanovení o možnosti zvýšit místní úpravou maximální povolenou rychlost na dálnici až na 150 kilometrů za hodinu.