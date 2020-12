Sněmovna opět schválila novou možnost úhrady antigenních testů

Praha - Zdravotní pojišťovny budou moci hradit antigenní testy na covid-19 určené například domovům pro seniory přímo distributorovi. Rozhodla o tom dnes Sněmovna, která přehlasovala senátní veto vládní novely o veřejném zdravotním pojištění. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Senátoři pokládali novou možnost úhrady testů za nadbytečnou, obávali se případného zneužití. Podle vlády má možnost přímé úhrady snížit administrativu.

Nyní je možné, že by si poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb testy nakoupili sami a následně by je vykázali k úhradě zdravotním pojišťovnám. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) poukazoval na to, že poskytovatelů je velké množství, mnozí nemají s nákupem zdravotního materiálu zkušenosti a nemají ani vztah se zdravotními pojišťovnami.

Testy od společnosti Abott už distribuovala firma Avenier, protože má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Společnost je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

Plošné testování klientů domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních služeb i jejich zaměstnanců na koronavirus nařídila vláda. V pátek má skončit pravidelné testování klientů v domovech pro seniory vždy po pěti dnech. Vyšetření pracovníků na koronavirus v pětidenních intervalech by se mělo provádět do konce nouzového stavu.

Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je ale méně spolehlivé než testem PCR. Získání výsledků po výtěru štětičkou z nosohltanu je u tohoto testu náročnější a trvá výrazně déle, je také dražší.