Sněmovna odvolala Hanu Lipovskou z Rady České televize

Praha - Sněmovna na návrh svého volebního výboru odvolala z Rady České televize její členku Hanu Lipovskou. Důvodem bylo údajné porušení zákona o České televizi a ztráta nezávislosti, o níž tento zákon hovoří. Lipovská kandiduje v říjnových sněmovních volbách za uskupení Volný blok, jehož lídrem je nezařazený poslanec Lubomír Volný. Lipovskou ve Sněmovně hájil. Jednání doprovodil incident, kdy Volného musela ze sálu vyvést ochranná služba. Lipovská v radě vystupovala proti řediteli České televize Petru Dvořákovi.

Pro odvolání hlasovalo 64 z 80 přítomných poslanců. Pro odvolání byli poslanci z klubů ANO, ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Proti byli poslanci SPD, komunisté a dva nezařazení poslanci Volný a Marian Bojko.

Zákon o České televizi stanoví mimo jiné, že člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů. Podle navrhovatelky tohoto bodu, poslankyně z klubu TOP 09 Olgy Sommerové (LES), porušila Lipovská zákon tím, že působí ve prospěch politického hnutí.

Volný dnes nazval návrh na odvolání Lipovské fraškou na politickou objednávku, která je nedůstojná Sněmovny. Poslanec KSČM Jiří Valenta řekl, že jde o pokus o destrukci televizní rady. Předseda KSČM Vojtěch Filip s odvoláním na ústavu označil výklad, že samotná kandidatura je v kolizi, za neústavní. Poukazoval například na to, že zákonodárce nemůže omezit právo někoho, aby kandidoval.

Odvolat Lipovskou doporučil poslancům sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti média."Paní Lipovská porušila zákon o České televizi tím, že působí ve prospěch politického hnutí, a to má jako členka Rady Česká televize zakázáno, působí ve prospěch, nemusí být členem, nemusí mít funkci,“ uvedla Sommerová. Volný to ale odmítl. "Pouhá kandidatura není působením ve prospěch té strany,“ prohlásil.

Volný také vyčetl členům volebního výboru, že neumožnili Lipovské zúčastnit se jeho jednání, kde se hlasovalo o návrhu na její odvolání. Na výbor minulý týden dorazila skupina příznivců Volného bloku včetně Lipovské, kteří si ani po výzvách místopředsedy výboru Aleše Juchelky (ANO) nenasadili roušky. Výbor proto poté přesunul své jednání do jiné místnosti. Sommerová řekla, že Lipovskou výbor řádně pozval na schůzi, kde měla 20 minut na to, aby si nasadila roušku, ale neučinila tak.

O návrhu na odvolání Lipovské vedli poslanci rozsáhlé spory. Vyvrcholily tím, že Volný odmítl opustit místo u řečnického pultu a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ho kvůli tomu nechal vyvést ochrankou. Jednání bylo přerušeno asi na půl hodiny. Po obnovení obrazového přenosu ze sálu bylo vidět, že standardní mikrofony jsou odmontovány a místo nich jsou náhradní.

"Nestojí to za komentář. Já myslím, že celý den přemýšlel, jak toho dosáhnout, a myslím si, že to snad ani nestálo za to. Ale už jsme naučení, už víme, jak postupovat, využili jsme prostředků podle jednacího řádu," řekl ČTK po incidentu předseda Vondráček. Opakovala se tak situace ze 7. července,kdy Volný musel být rovněž vyveden policejní ochrannou službou z jednacího sálu. I tehdy odmítal opustit řečnický pult, i když ve vyhrazených pěti minutách neřekl nic k projednávanému zákonu o hlasování v karanténě při říjnových volbách do dolní komory.

Rada ČT je orgán o 15 členech, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Zákon o ČT stanoví, že návrhy kandidátů na členy rady předkládají Sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.

Radu jako celek odvolala Sněmovna v lednu 2001 během tehdejší krize kolem České televize. Poslanci nejprve konstatovali, že ČT neplní své veřejnoprávní poslání dané jí zákonem, a dalším hlasováním pak definitivně odvolali šest členů rady, kteří v tomto orgánu z původních devíti radních zbyli. Už dříve odešli dva radní nominovaní ČSSD a jeden, kterého navrhla Unie svobody. V prosinci 2003 pak v Radě ČT po rozhodnutí poslanců musel skončit tehdejší předseda Obce spisovatelů Ivan Binar. Toho odvolali na návrh místopředsedy mediální komise Petra Plevy (ODS) kvůli tomu, že působením v čele spisovatelské obce porušoval jedno z ustanovení zákona o ČT.

Nuceně skončila také takzvaná "velká mediální rada", tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), a to kvůli prohrané arbitráži o zhruba deset miliard korun kvůli ovládnutí televize Nova Vladimírem Železným. Poslanecká sněmovna ji odvolala začátkem dubna 2003, tedy zhruba tři týdny poté, co mezinárodní arbitráž přiřkla americkým investorům do Novy odškodné. Šest někdejších členů RRTV se kvůli rozhodnutí Sněmovny později obrátilo na soud, který odvolání zrušil. Verdikt ale padl až v květnu 2007, dlouho po uplynutí mandátů, a radní tak získali jen nárok na ušlou mzdu. Spory kolem odškodného se táhly ještě řadu let, letos v dubnu pražský městský soud pravomocně rozhodl, že RRTV musí svým šesti bývalým členům vyplatit celkem přes 14 milionů korun jako náhradu ušlé mzdy.

Debata o odvolání radní Lipovské vedla až k vykázání Volného ze sálu

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) dnes odpoledne vykázal z jednacího sálu až do konce jednacího dne nezařazeného poslance a lídra uskupení Volný blok Lubomíra Volného. V debatě o návrhu na odvolání radní Hany Lipovské z Rady České televize Volný odmítl opustit řečniště. Vondráček posléze přerušil jednání Sněmovny, sněmovní kancelář přerušila obrazový přenos ze sálu a Volného vyvedla sněmovní ochranka. Není to poprvé, co Volný odmítl opustit řečniště nebo co ho předseda Sněmovny vykázal.

Sněmovna v úvodu rozpravy omezila možnost poslanců vystoupit na dvakrát deset minut. Když Volný vyčerpal tuto svoji lhůtu k řádným vystoupením, začal hovořit prostřednictvím faktických poznámek. Navrhoval například přerušit projednávání do přítomnosti premiéra, a když to Sněmovna neschválila, napadl hlasování s tím, že se mu porouchalo hlasovací zařízení. Na slova předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), že podle jeho informací si Volný cosi zasunul do hlasovacího zařízení, Volný odvětil, že mu ho zřejmě ucpali Piráti. Odmítl hlasovat z jiného místa a odůvodnil to tím, že by se tam nakazil covidem a že nebude hlasovat, dokud mu Sněmovna neopraví „milovanou zástrčku“. „Rozumím vašemu citovému vztahu k té zástrčce,“ reagoval Vondráček a nařídil desetiminutovou přestávku.

Volný v dalším vystoupení už v podrobné rozpravě pohrozil obstrukcí a tím, že si sedne za řečnický pult, jak už to před časem jednou udělal. Začal vyzývat své bývalé stranické kolegy z hnutí SPD, za které byl zvolen poslancem, aby se k obstrukci přidali. „Kluci, holky, espéďáci, vy máte srdce,“ vyzýval je. Obracel se i na předsedu SPD Tomia Okamuru. „Vždyť ty jsi poctivý kluk, ty nejsi žádná krysa,“ hlásal od mikrofonu.

Když mu uplynula i tato doba, odmítl uvolnit místo předsedovi poslaneckého klubu PIrátů Jakubu Michálkovi. Vondráček pak požádal poslance o deset až 15 minut času, než si s Volným poradí policie.