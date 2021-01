Sněmovna odmítla návrh ODS, aby se vyjádřila k Rusku a Navalnému

Praha - Sněmovna nepřijala návrh ODS, aby na nynější schůzi vyzvala k propuštění ruského opozičního lídra Alexeje Navalného a odsoudila tvrdé potlačení víkendových demonstrací na jeho podporu. Návrh získal hlasy jen čtyř desítek poslanců ze stovky přítomných. Nepodpořil jej nikdo z poslanců SPD, stejně jako většina členů klubů ANO, ČSSD a KSČM.

ODS ústy svého předsedy Petra Fialy požadovala, aby dolní komora projednala návrh usnesení v tomto týdnu. Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý návrh usnesení podpořil, ale uvedl, že by bylo vhodnější jej projednat až 11. února po debatě ve sněmovním zahraničním výboru. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura to odmítl s tím, že projednávat věc za 14 dní je pozdě. Pozastavil se nad tím, že návrh podpořili jen dva ze šesti poslanců ČSSD, i když zákroky proti demonstrantům odsoudil o víkendu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Potlačení demonstrací, během nichž ruské bezpečnostní síly o víkendu zadržely několik tisíc lidí, odsoudily v pondělí státy Evropské unie. Protestující požadovali propuštění Navalného, který byl zatčen před týdnem, když se vrátil do Moskvy z léčení v Německu. Tam se zotavoval z otravy, kterou Navalnyj připisuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, což Kreml popírá. Den po zadržení na něj soud uvalil třicetidenní vazbu.

Podle Fialy by se k případu měla usnést Sněmovna. "Chceme, aby se český Parlament vahou své autority vyjádřil k tomu, jak bezpečnostní orgány postupují proti demonstrujícím a abychom se zasadili o to, aby byl Navalnyj co nejrychleji propuštěn z vazby," prohlásil Fiala.

Petříček o víkendu uvedl, že podle odhadů nevládních organizací bylo při protestech zadrženo 3400 lidí včetně Navalného manželky. "To je i na tak velkou zemi, jakou je Rusko, neuvěřitelné číslo. Odsuzuji brutální násilí i represe proti svobodě slova," napsal. V pondělí řekl, že Černínský palác bude chtít od ruského velvyslance vysvětlení k zadržení Navalného i násilnému potlačení protestů.