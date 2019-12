Sněmovna odložila debatu k auditu EK o Babišovi do příštího roku - video

Praha - Sněmovna přerušila debatu o závěrečném auditu EK ohledně dotací a premiéra Andreje Babiše (ANO) do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Dala mu dnes na to čas do konce ledna příštího roku. Opozice požadovala mimo jiné zveřejnění auditu. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to odmítla. Uvedla, že audit je důvěrný, není konečný a že ČR k němu může vznést připomínky.

Předseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO) s ohledem na to namítal, že úkol uložený Sněmovnou na návrh Pirátů nelze splnit. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury by ale výbor mohl dolní komoru seznámit alespoň s průběžnými zjištěními.

Dvouhodinovou debatu o auditu provázely především slovní přestřelky mezi představiteli opozice a hnutí ANO, jehož předseda Babiš se z jednání omluvil. "Nemám ani důvod se toho zúčastnit, protože zkrátka se mě to netýká," prohlásil.

Sněmovna by podle návrhů Pirátů a ODS měla kvůli auditu vyzvat vládu, aby přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých dotací a vyřešit střet zájmů, ve kterém Babiš podle dosud známých výsledků auditu je. ODS chce zřídit sněmovní komisi, která by kontrolovala vládu v tom, jak naloží se závěry auditů EK. Komise by měla podle předsedy ODS Petra Fialy zabránit pochybnostem o tom, že vláda a ministerstva řeší důsledky auditu "nikoli v souladu s osobními zájmy předsedy vlády a jeho firem, ale v souladu se zájmy českých občanů".

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na rozdíl od Dostálové má za to, že auditní zpráva by měla být zpřístupněna ve veřejném zájmu. Podpořila to i SPD. Podle dílčích závěrů, které pronikly na veřejnost, je Babiš podle Bartoše skutečně osobou, která ovládá Agrofert, a je ve střetu zájmů podle českého i evropského práva. Nastavení a fungování svěřenských fondů, do nichž premiér Agrofert převedl, je podle Bartoše "zcela účelové".

Fiala také uvedl, že "impérium předsedy vlády" by mělo vrátit neoprávněně čerpané dotace. "Předseda vlády může mlžit, může lhát, může si vymýšlet, ale faktem je, že firmy jeho impéria dostaly dotace," řekl předseda opoziční ODS.

EK už v jarní předběžné zprávě konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Podle dostupných informací i závěrečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. EK oznámila, že je audit konečný. Babiš střet zájmů opakovaně odmítl a tvrdí, že z pohledu ČR nynější audit konečný není.

Bartoš na rozdíl například od ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) má za to, že auditní zpráva by měla být zpřístupněna ve veřejném zájmu. Podle dílčích závěrů, které pronikly na veřejnost, je Babiš podle Bartoše skutečně osobou, která ovládá Agrofert, a je ve střetu zájmů podle českého i evropského práva. Nastavení a fungování svěřenských fondů, do nichž premiér Agrofert převedl, je podle Bartoše "zcela účelové".

Vyzval koaliční sociální demokraty, aby přestali strkat hlavy do písku a zasadili se o výměnu ministerského předsedy. "Jediným správným řešení je, aby na pozici předsedy vlády byl někdo jiný z ANO," dodal Fiala. Poznamenal, že před deseti lety by nebylo možné, aby premiér byl trestně stíhaný, jako je Babiš opět v kauze Čapí hnízdo, a aby jeho firma čerpala české i evropské dotace.

Hanzelka stejně jako ve středu doplnil, že pokud jsou zprávy v médiích pravdivé, reálně mělo být u uváděných projektů dceřiným firmám koncernu proplaceno 155,1 milionu Kč.

Česko se zeptá EK, zda může zveřejnit audit ke střetu zájmů

Česko požádá Evropskou komisi (EK) o stanovisko, zda může zveřejnit auditní zprávu o údajném střetu zájmů premiéra Babiše, nebo ne. Ve Sněmovně to dnes řekla ministryně pro místní rozvoj Dostálová. Zopakovala, že komise označila zprávu jako důvěrnou.

"Požádáme oficiálně Evropskou komisi o stanovisko, zda můžeme, nebo nemůžeme zveřejnit, jako jsme to udělali u předběžné zprávy," uvedla ministryně. Zveřejnění zprávy by podle ní narušilo "důvěryhodnost a předvídatelnost našeho státu".

O zveřejnění auditu uvažoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Městská rada ale dnes uvedla, že se tak nestane, podle evropského nařízení je podle primátora nejprve nutné získat stanovisko Evropské komise. Magistrátu byl audit doručen, protože je jedním z připomínkových míst řízení. Servery Deník N a Info.cz napsaly, že mají zprávu k dispozici, Deník N už ji umístil na svůj web.

Poslanci ANO i z některých dalších stran poukazovali na to, že mají debatovat o dokumentu, který neviděli. Pavel Plzák (ANO) tvrdil, že dokud nebude rozhodnutí soudu, nikdo nemůže uvádět, že Babiš ve střetu zájmů je. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl, že někdejší premiér Petr Nečas (ODS) rezignoval po razii na úřadu vlády do tří dnů. "Nerespektujete politickou kulturu, která tu platila 20 let," řekl na adresu koalice.

Šéf klubu SPD Radim Fiala uvedl, že hnutí je pro zveřejnění zprávy. "Piráti a demoblok jsou rychlejší než tryskáč, protože zprávu nikdo nemá," podotkl k jednání Sněmovny, které prosadila část opozice v čele s Piráty. Poslanci SPD podle něho rádi podpoří návrh, aby vláda zajistila, že případnou škodu nebudou hradit daňoví poplatníci. Předseda KSČM Vojtěch Filip soudí, že by se měl provést rozbor nynější podoby zákona o střetu zájmů a úpravy svěřenských fondů. "Jde o to, zda zákony odpovídají tomu, co potřebujeme," uvedl.

V debatě občas padaly i ostřejší výrazy. Například předseda pirátského klubu Jakub Michálek mluvil o "průseru vlády za 250 milionů".