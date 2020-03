Sněmovna nezmírnila povinnost makléřů uchovávat hovory s klienty

Praha - Makléři budou muset uchovávat nahrávky všech hovorů a záznamy elektronické komunikace se svými klienty. Rozhodla o tom Sněmovna, když dnes odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl tuto povinnost zmírnit. Podle Senátu se měla týkat jen pokynů zákazníka. Sněmovna však stvrdila původně schválenou podobu předlohy měnící zákony týkající se podnikání na finančním trhu. Předloha má mimo jiné zjednodušit přístup emitentů akcií a dluhopisů na kapitálový trh.

Novela zavádí pro investiční zprostředkovatele a poradce povinnost uchovávat všechny hovory s klienty. Záznamy mají zahrnovat nahrávky telefonických hovorů a záznamy elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb poskytovaných zákazníkovi. Povinnost nahrávat hovory je v zákoně již od roku 2004.

Návrh vlády již dříve odmítl výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování Marek Černoch. Návrh jde podle něj nad rámec evropské směrnice a klientům by významně zasáhl do soukromí a nic by jim nepřinesl. Předseda senátního hospodářského výboru Vladislav Vilímec (ODS) argumentoval například ochranou soukromí klientů. Podle něj je navíc vládou navrhovaná úprava tvrdší než požadavek evropské směrnice.

"Rozhodně nemají být nahrávány soukromé hovory," řekla dnes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Je to ochrana proti šmejdům," dodala. Senátní návrh odmítla a vyzvala k podpoře sněmovní verze. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok dnes před poslanci řekl, že by šlo o významný krok zpět, který poškodí klienty i poctivé financí poradce. Návrh Senátu podle něj ruší dlouhodobý standard, který je pro klienty jedinou možností jak se domáhat náhrady škody.

Předloha má především přinést jednodušší přístup emitentů cenných papírů na kapitálový trh. Do českého právního řádu převádí nařízení Evropské unie o prospektu, které nahradilo dřívější směrnici. Prospekt cenného papíru je informační dokument pro investory. Obsahuje údaje nezbytné pro investory k posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a dluhů, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace vydavatele cenného papíru.

Pro drobné emitenty se upravuje jednodušší forma prospektu, takzvaný unijní prospekt pro růst.

Dále novela reaguje na nedostatky, které se objevily v praxi. Například všechny emise dluhopisů by měly mít přidělen ISIN, tedy dvanáctimístný mezinárodní identifikační kód cenného papíru.

Předloha mění distribuci doplňkového penzijního spoření. Bude možné ho prodávat samostatně bez nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele.