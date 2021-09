Sněmovna nedořešila uznávání protilátek jako uznání bezinfekčnosti

Praha - Sněmovna zatím nedořešila spor o uznávání testu na protilátky proti covidu-19 jako možnosti prokazování bezinfekčnosti. Debatu, kterou vyostřily osobní útoky mezi poslanci, dnes dolní komora po vymezené hodině přerušila na neurčito. Není zřejmé, zda se ji podaří do říjnových voleb dokončit.

Diskusi prosadila poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová, která požadovala především to, aby pozitivní testy na přítomnost protilátek proti nemoci covid-19 vláda postavila na úroveň potvrzení o očkování proti koronaviru nebo negativního PCR testu. Uznávání protilátek požaduje část poslanců napříč stranami, mezi zastánce patří také premiér Andrej Babiš (ANO) nebo exministr zdravotnictví a vakcinolog Roman Prymula.

Proti uznávání se staví část odborníků a ministerstvo zdravotnictví. Argumentují tím, že zatím nebyla stanovena univerzální hodnota hladiny protilátek, která by měla pro ochranu před nákazou stačit. I s protilátkami je podle nich vhodné se nechat očkovat. Argumentují tím, že zatím nebyla stanovená univerzální hodnota hladiny protilátek, která by měla pro ochranu před nákazou covidem-19 stačit.

"Metody nejsou dostatečně standardizované," citoval ze stanoviska ministerstva ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který zastupoval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), jenž se omluvil z vážných rodinných důvodů. Podle něj "nejlepší ochranu poskytuje prodělaná nemoc a očkování". Sněmovna by měla zvážit, zda její výzva k uznávání protilátek nebude vykoupena vyšší úmrtností na covid-19.

Předsedkyně sněmovního sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) vyčetla Hyťhové, že ani jednou nenavštívila jednání výboru, kde se problém řešil. "Věnujte se školství, to vám šlo fakt líp," řekla zdravotnice Pastuchová učitelce Hyťhové, která se proti tomu ostře ohradila. Uvedla, že se místo protiargumentů dočkala urážek a že informace pro požadavek na uznávání protilátek nemusí čerpat jen z jednání sněmovního výboru.

Hyťhová mimo jiné uvedla, že nutit lidi s protilátkami k očkování může ohrožovat jejich zdraví a život. Jako příklad uvedla premiérovu dceru Vivien, které lékař očkování nedoporučil právě kvůli protilátkám po prodělané nemoci. Podle poslankyně může být důvodem neuznávání protilátek to, že testy jsou drahé nebo že je vláda agentem výrobců očkovacích látek.

Vojtěch v pondělí uvedl, že odborníci se stále neshodli na uznávání testu na protilátky covidu-19 jako možnosti, jak prokázat bezinfekčnost kromě testu, nemoci v posledním půl roce či očkování. Lidé se změřenými protilátkami se podle ministra mohou nechat očkovat jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. Nejefektivnější takzvaná hybridní imunita, která kombinuje prodělání nemoci a očkování, uvedl Vojtěch. Poukázal i na to, že testy na protilátky neuznávají v žádné zemi EU kromě Rakouska, které s tím také plánuje přestat.

Spolu: Zvýšit proočkovanost může očkování cizinců či spolupráce s VŠ

Zvýšit proočkovanost obyvatel Česka proti covidu-19 by podle koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) mohlo pomoci například očkování cizinců zdarma, ale také spolupráce s vysokými školami či očkovací kampaň. Novinářům to před dnešním jednáním Sněmovny řekl předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek. Koalice upozornila také na nejasnosti v postupu hygienických stranic v případě pozitivních případů ve školách, úřady by podle ní měly stanovit jasná pravidla pro karantény žáků a učitelů.

Od začátku očkování proti covidu bylo v Česku podáno přes 11,68 milionu dávek. Plně očkovaných je zhruba 5,9 milionu lidí. Podle Válka by měl kabinet jasně odpovědět, jak chce dospět k cíli naočkovat 70 až 80 procent obyvatel. "Pokud bude takováto situace pokračovat dál i po volbách, nic se pro občany nezmění a bude to jako teď - bude střídavě lépe a hůře. Budeme mít stále roušky a budeme stále v karanténách, protože ministerstvo nemá absolutně žádný plán, jak dosáhnout na 80 procent," řekl.

Česko by podle Spolu mělo zdarma očkovat cizince pobývající v ČR a zjednodušit cestu k očkování agenturním pracovníkům. "Dokonce bych debatoval o tom, že pokud chtějí získat pracovní povolení, tak se musí naočkovat," řekl Válek. Ve spolupráci s vysokými školami by se měla zřídit očkovací centra na univerzitách a očkovat studenty včetně těch zahraničních. Zlepšit by se měla i očkovací kampaň a diskutovat by se mělo o uznávání protilátek k prokázání bezinfekčnosti.

Lidovecký poslanec Marek Výborný kritizoval praxi ve školách po konci plošného testování na začátku tohoto týdne. Úřady podle něj nedodaly jasné pokyny, jak postupovat. Rodiče tak často nevědí, zda se jich také týká karanténa v případě, že jejich dítě je do ní umístěno kvůli výskytu covidu-19 ve třídě.

Problém nastává i v případě, kdy se některého dítěte kvůli předchozí absenci karanténa netýká. "Ten žák musí do školy a rodič na něj nedostane ošetřovné, pokud zůstane doma," doplnil Výborný. Obrovské problémy pak způsobuje to, když má učitel několik dětí učit prezenčně a současně žáky v karanténě na dálku. Za smysluplnější by pak v takovém případě považoval učit celou třídu distančně.

Po konci testování ve školách se objevil také problém s volnočasovými aktivitami, kdy na kroužcích je test stále nutný. "Rodiče musí zajišťovat testy sami. A v okamžiku, kdy má dítě jednu aktivitu v pondělí a druhou v pátek, ten druhý test musí rodič platit," doplnil Výborný. Pravidla by se podle něj měla sjednotit - buď by se nemělo testovat ani kvůli volnočasovým aktivitám, nebo by měl být z veřejného zdravotního pojištění hrazen druhý test v jednom týdnu.