Sněmovna navrhla na vyznamenání Remka či Koudelku, Mašíny ne

Praha - Sněmovna navrhla prezidentu Miloši Zemanovi na nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva kosmonauta Vladimíra Remka či posmrtně filozofa Jana Sokola. K adeptům na medaili Za zásluhy patří ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, kterého prezident už šestkrát odmítl jmenovat do hodnosti generála.

Dolní komora dnes neschválila snahu Pavla Žáčka (ODS), aby mezi kandidáty na medaili Za hrdinství figurovala šestice členů protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů. Návrhy předložil znovu potom, co Josefa Mašína, Ctirada Mašína, Milana Paumera, Ctibora Nováka, Václava Švédu a Zbyňka Janatu vyřadil z předběžného seznamu organizační výbor.

V debatě proti návrhu ostře vystoupili komunističtí poslanci. "Skupina bratří Mašínů byla ozbrojená kriminální skupina," prohlásil Jiří Valenta. Stanislav Grospič uvedl, že "bez skrupulí jsou navrhováni vrazi, lidé, kteří se dopouštěli násilné činnosti". "Bolševici se nikdy nezmění," komentoval jejich vyjádření předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Seznam sněmovních kandidátů na státní vyznamenání, jak jej dnes dolní komora schválila, čítá 34 jmen. Předběžná listina z výboru obsahovala 44 lidí. Dolní komora o všech případných adeptech hlasovala zvlášť, některé zamítla, některé naopak přidala. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět.

Koudelka na twitteru BIS uvedl, že si sněmovního návrhu váží. "Je to čest pro mě i celou BIS. Jsem hrdý na své kolegy, kteří dlouhodobě odvádí vynikající práci pro Českou republiku," stojí v příspěvku na sociální síti.

Poslanci zamítli navrhnout na nejvyšší státní vyznamenání někdejšího československého prezidenta Ludvíka Svobodu in memoriam a bývalého generálního tajemníka Severoatlantické aliance George Robertsona. Ke kandidátům na Řád bílého lva naopak patří váleční veteráni Jan Horal a Jaroslav Hofrichter a někdejší britský politik Alfred Duff Cooper, který den po podpisu mnichovské dohody jako jediný rezignoval na členství ve vládě tehdejšího premiéra Nevillea Chamberlaina. Remek se mezi nominanty na nejvyšší státní vyznamenání dostal na návrh Moniky Jarošové (SPD), původně patřil ke kandidátům na medaili Za zásluhy. Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka Sněmovna nakonec navrhla jen zakladatele moderní české imunologie Karla Rašku in memoriam.

Z předběžného seznamu kandidátů na medaili Za zásluhy dolní komora vyřadila třeba epidemiology Petra Smejkala a Jiřího Berana a také Eliota Warda Higginse a Christa Grozeva z investigativního webu Bellingcat. Mezi schválenými nominanty na tuto medaili jsou bývalý hokejový brankář Jiří Králík a posmrtně básník Jan Zábrana, ekonom Michal Mejstřík, publicista a spisovatel Karel Pacner a novinář, publicista a scenárista Vladimír Kučera.

Seznam kandidátů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jak jej schválila Sněmovna:

Řád bílého lva a) vojenské skupiny: 1) Jaroslav Hofrichter in memoriam, 2) Jiří Štokman in memoriam, 3) Vladimír Remek; b) občanské skupiny: 1) Jan Horal in memoriam, 2) Jan Sokol in memoriam, 3) Alfred Duff Cooper in memoriam, 4) František Pecháček in memoriam, 5) Josef Fikr in memoriam;

Řád Tomáše Garrigua Masaryka: Karel Raška in memoriam;

Medaile Za hrdinství: 1) František Štamprech in memoriam, 2) Emil Šneberg, 3) Karel Bezdíček in memoriam, 4) Olga Mauleová in memoriam;

Medaile Za zásluhy: 1) Jiří Králík, 2) Pavla Břínková, 3) Miroslav Řepa, 4) Jan Zábrana in memoriam, 5) Miloslav Souček, 6) David Lukáš, 7) Bohumír Janský, 8) Michal Koudelka, 9) Jiřina Uherková in memoriam, 10) Emil Martinec in memoriam, 11) Jan Slabák, 12) Michal Mejstřík in memoriam, 13) Iva Holmerová, 14) Ladislav Michálek, 15) Petr Sáha, 16) Stanislav Kratochvíl, 17) Karel Pacner in memoriam, 18) Vilma Marešová, 19) Vladimír Kučera in memoriam, 20) Zdena Wasserbauerová, 21) Milena Bačkovská.