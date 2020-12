Sněmovna možná zavede trestnost šíření nacistických symbolů

Praha - Šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí bude možná trestné. Navíc by mohla být zavedena stálá zbraňová amnestie nebo terapeutické programy pro rizikové řidiče. Vyplývá to z poslaneckých úprav vládní novely trestního řádu a zákoníku, kterou ve Sněmovně čeká po dnešním druhém čtení závěrečné schvalování.

Vládní předloha se týká zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Sněmovní finále čeká novelu patrně v lednu.

Proti trestním předpisům by se provinil člověk, který by vyrobil, dovezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu nebo prodal dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Prosazuje to předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek v reakci na kauzu kalendáře s portréty osobností třetí říše. Jeho snahu už podpořil ústavně-právní výbor. Trestné by nebylo využití takového propagandistického materiálu při například výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Trvalou zbraňovou amnestii chce prosadit Jiří Mašek (ANO). Člověk, jenž by dobrovolně odevzdal nelegálně drženou zbraň, by podle návrhu díky účinné lítosti nečelil stíhání za nedovolené ozbrojování. K možnosti soudu uložit řidiči povinnost absolvovat terapeutický program se sešly hned dva pozměňovací návrhy s odlišnými parametry od Zuzany Ožanové (ANO) a Marka Bendy (ODS).

Ústavně-právní výbor už dřív doporučil také například zpřísnit trest za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Hrozilo by za ně až osm let vězení místo čtyř let. Skupina poslanců úpravu zdůvodňuje tím, že předmětem nátlaku bývá i samo těhotenství ženy, kdy je nucena k tomu, aby podstoupila legální potrat.

Vládní novela se týká postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby. Proces nařizování výkonu některých alternativních trestů, mezi které patří například obecně prospěšné práce, je nyní podle ministerstva spravedlnosti příliš formalistický. Problémem je třeba také to, že soudy nereagují dost rychle na zprávy Probační a mediační služby. Navrhované změny mají odstranit prodlevy, které současný systém vytváří.