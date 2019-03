Praha - Sněmovna dnes nedospěla k hlasování o zdanění peněžitých náhrad, které dostávají církve od státu za majetek nevydaný v restitucích. Debatu o předloze KSČM, kterou zamítl Senát, přerušil konec jednacího dne. Kdy se k ní poslanci vrátí, není jasné.

Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek komunistické strany pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Část senátorů i poslanců už avizovala, že pokud bude daňová novela platit, napadne ji u Ústavního soudu. Kritici ji mají za protiústavní.

Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, argumentují jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Stanislav Grospič (KSČM) za předkladatele zapochyboval také o souladu náhrad s právem Evropské unie o nepovolené státní podpoře. Odmítl také argumenty odpůrců, že zdanění náhrad by porušilo legitimní očekávání církví.

Pokud by Sněmovna předlohu KSČM potvrdila, popřela by podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka právní stát. Podle dalšího lidoveckého poslance Marka Výborného bylo dřívější schválení novely ve Sněmovně obchodem s komunisty za podporu vlády. Nynější situaci přirovnal k tomu, že by do odškodnění holokaustu měli mluvit nacisté. Marek Benda (ODS) pochválil senátory za to, že si "zdravý rozum zachovati ráčili".

Stát by mohl podle KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve by musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon schválený za vlády premiéra Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat i podle smluv, jak je uzavřely se státem, 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013.

Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.