Sněmovna jedná o České poště, mimořádná schůze se koná na žádost ANO

Praha - Sněmovna dnes může na popud opozičního hnutí ANO diskutovat o situaci ve státním podniku Česká pošta. Koalice dnes umožnila schválení programu mimořádné schůze na toto téma svolané na žádost ANO. Ke schválení návrhu programu potřebuje opozice i koaliční hlasy. Dnes jde zřejmě o první schůzi svolanou z opozičního podnětu v tomto volebním období, jejíž návrh programu Sněmovna schválila. Zástupci ANO ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) vyčítají například špatnou komunikaci s veřejností i se starosty a primátory ohledně dalšího působení pošty.

Česká pošta může po souhlasu vlády zrušit skoro desetinu poboček, což vyvolalo vlnu nesouhlasu hlavně v obcích a místech, kterých se to dotkne. Kritizuje to i opozice. Počet poboček má klesnout z nynějších 3200 na 2700. Rakušan ale označuje rušení poboček za záchrannou brzdu a jako argument už dříve uvedl například to, že 80 procent výnosů České pošty získává tento státní podnik mimo své pobočky.

Dnes před poslanci Rakušan uvedl mimo jiné, že i po snížení počtu poboček zůstane v ČR nejrozsáhlejší síť pošty v zemích EU. Jde o 113 měst, kde se pobočky omezují, informoval a zopakoval, že vedení pošty bude jednat se starosty dotčených měst. Prohlásil, že stát se ukázal jako nezodpovědný správce svého vlastního podniku. Pošta by podle Rakušana měla být detašovaným pracovištěm státní správy, které bude spojovat prvky digitalizace i fyzické služby. Bude na něm možné například podat žádost o sociální dávku nebo vyřídit základní agendy finančního úřadu. Měla by integrovat nejrůznější služby státní správy, které se nevyplatí provozovat samostatně, řekl Rakušan.

Také opoziční hnutí SPD se zrušením poboček zásadně nesouhlasí, jde podle něj o neprůhledný proces bez jednání se zástupci samospráv.